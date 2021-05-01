台中交通局規劃精密園區停三立體停車場 7月開工

台中市精密機械科技創新園區是大肚山科技走廊的創智中樞，因應產業及市民進駐園區的停車需求，交通局規劃將山仔腳平面停車場改建為精密園區停三立體停車場，將投入經費3億8300萬元，預計今年7月開工、2023年2月完工，約可提供汽車格351席、機車格590席，日前已召開細部設計地方說明會，盼聽取民眾意見，提升建設效率，滿足地方需求。

台中市交通局長葉昭甫表示，此處計畫興建地下1層、地上三3層的立體停車場，地下1層是機車停車場，地上1至3層是汽車停車空間，以精密機械科技創新園區意象、在地都市美學及地形為主軸，並結合綠色、生態、永續意象進行設計，完工後將成為南屯區的地標建築物。