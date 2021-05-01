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台中交通局規劃精密園區停三立體停車場 7月開工

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
因應精密機械園區產業及市民進駐園區的停車需求，台中市交通局規劃將山仔腳平面停車場改建為精密園區停三立體停車場，此為完工模擬圖。圖／中市交通局提供
因應精密機械園區產業及市民進駐園區的停車需求，台中市交通局規劃將山仔腳平面停車場改建為精密園區停三立體停車場，此為完工模擬圖。圖／中市交通局提供

台中市精密機械科技創新園區是大肚山科技走廊的創智中樞，因應產業及市民進駐園區的停車需求，交通局規劃將山仔腳平面停車場改建為精密園區停三立體停車場，將投入經費3億8300萬元，預計今年7月開工、2023年2月完工，約可提供汽車格351席、機車格590席，日前已召開細部設計地方說明會，盼聽取民眾意見，提升建設效率，滿足地方需求。

台中市交通局長葉昭甫表示，此處計畫興建地下1層、地上三3層的立體停車場，地下1層是機車停車場，地上1至3層是汽車停車空間，以精密機械科技創新園區意象、在地都市美學及地形為主軸，並結合綠色、生態、永續意象進行設計，完工後將成為南屯區的地標建築物。

精密園區停三立體停車場預留太陽能發電系統，屋頂層向南可設置太陽能光電板，面積約1017平方公尺，總設置量約150 kW，日後經營廠商進駐加裝後，可提供燈具用電，減少能源消耗，節省用電經費。

因應精密機械園區產業及市民進駐園區的停車需求，台中市交通局規劃將山仔腳平面停車場改建為精密園區停三立體停車場，日前辦說明會。圖／中市交通局提供
因應精密機械園區產業及市民進駐園區的停車需求，台中市交通局規劃將山仔腳平面停車場改建為精密園區停三立體停車場，日前辦說明會。圖／中市交通局提供
因應精密機械園區產業及市民進駐園區的停車需求，台中市交通局規劃將山仔腳平面停車場改建為精密園區停三立體停車場，計畫興建地下1層、地上三3層。圖／中市交通局提供
因應精密機械園區產業及市民進駐園區的停車需求，台中市交通局規劃將山仔腳平面停車場改建為精密園區停三立體停車場，計畫興建地下1層、地上三3層。圖／中市交通局提供

停車場 台中市

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