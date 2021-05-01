快訊

案1128中壢按摩二小時 警方1個月前才查獲「做半套」

印度兩周內第3家醫院失火！已知至少15名染疫患者死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中「國光里媽祖聖母會」遶境 每年「擲筊」選新爐主

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中「國光里媽祖聖母會」，每年都會舉行遶境祈福活動，成為地方重要民俗節日之一。圖／邱素貞提供
台中「國光里媽祖聖母會」，每年都會舉行遶境祈福活動，成為地方重要民俗節日之一。圖／邱素貞提供

台中市南區國光里今天舉行「媽祖遶境祈福活動」，社區居民在住家門前擺設香案，準備鮮花、素果，祈求媽祖保佑平安、順利，市議員邱素貞、國光里長陳雅惠，也在正義街服務處設香案敬拜，媽祖鑾轎短暫停留，氣氛熱鬧滾滾。

國光里長陳雅惠表示，「三月瘋媽祖」是慶祝農曆3月23日媽祖生日，「國光里媽祖聖母會」，每年都會舉行遶境祈福活動，成為地方重要民俗節日之一。

陳雅惠指出，國光里媽祖遶境祈福活動，今天上午8點從興大路出發，遶行國光里行政區域，包括正義街、仁和路、台中路、合作街、瑞豐街、國光路、建成路、台中路等主要街道， 鑾轎行經之處，民眾跟著隊伍隨香，持續到近中午12點前結束。

全程參加遶境的陳雅惠指出，國光里的媽祖，有神尊，無廟宇，平常神尊就由各年度爐主供奉在家中，每年由信眾在媽祖前「擲筊」，再決定新年度的爐主，將神尊請回家供奉。國光里由媽祖欽選新年度爐主，很奇特，里民每年都很期待能當上新爐主。

媽祖 遶境

延伸閱讀

影／鳳芸宮媽祖海巡船隊啟航 鑾船出港時刻有巧妙

鳳芸宮媽祖海巡駐高雄港 陳其邁祈求疫情退降甘霖

影／國內首度移駕！ 松山慈惠堂母娘今遶境宜蘭

2021林園鳳芸宮媽祖海巡 首次駐駕高雄愛河灣

相關新聞

合歡山武嶺清晨6時開始塞車 賞高山杜鵑花海繽紛人車多

合歡山每年四、五月間，野生杜鵑開始綻放，紅、白、粉色花海繽紛，漫山遍野，從而帶動人潮車潮壅塞，南投縣交通大隊表示，幾乎從...

台中檢舉亂丟垃圾 擬調降獎金

台中市檢舉亂丟垃圾案件愈來愈多，去年受理1萬7000多件，結果年度編列的獎金不夠發。議員認為，檢舉獎金比率過高，連署提案...

台中「國光里媽祖聖母會」遶境 每年「擲筊」選新爐主

台中市南區國光里今天舉行「媽祖遶境祈福活動」，社區居民在住家門前擺設香案，準備鮮花、素果，祈求媽祖保佑平安、順利，市議員...

台中低碳城市傑出貢獻獎選拔活動開跑 6大指標評選

台中市推動低碳永續城市，2021年舉辦「第4屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」活動，遴選從事或推動節能減碳、潔淨能源、氣候...

江啟臣生日宴上的亮點 出自這位「先生娘」之手

中國國民黨主席江啟臣日前生日時收到了一個意外的禮物，就是以他當選TIME 時代雜誌2021百大未來領導人之一的照片製作的...

5月竹山賞桐花 客家桐花祭今天闖關登場

每年4、5月正是賞「桐花」的最佳時節，俗稱「五月雪」的油桐花，今天起也在南投竹山文化園區熱鬧登場，宣告2021客家桐花季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。