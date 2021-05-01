聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中「國光里媽祖聖母會」遶境 每年「擲筊」選新爐主
台中市南區國光里今天舉行「媽祖遶境祈福活動」，社區居民在住家門前擺設香案，準備鮮花、素果，祈求媽祖保佑平安、順利，市議員邱素貞、國光里長陳雅惠，也在正義街服務處設香案敬拜，媽祖鑾轎短暫停留，氣氛熱鬧滾滾。
國光里長陳雅惠表示，「三月瘋媽祖」是慶祝農曆3月23日媽祖生日，「國光里媽祖聖母會」，每年都會舉行遶境祈福活動，成為地方重要民俗節日之一。
陳雅惠指出，國光里媽祖遶境祈福活動，今天上午8點從興大路出發，遶行國光里行政區域，包括正義街、仁和路、台中路、合作街、瑞豐街、國光路、建成路、台中路等主要街道， 鑾轎行經之處，民眾跟著隊伍隨香，持續到近中午12點前結束。
全程參加遶境的陳雅惠指出，國光里的媽祖，有神尊，無廟宇，平常神尊就由各年度爐主供奉在家中，每年由信眾在媽祖前「擲筊」，再決定新年度的爐主，將神尊請回家供奉。國光里由媽祖欽選新年度爐主，很奇特，里民每年都很期待能當上新爐主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言