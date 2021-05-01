江啟臣生日宴上的亮點 出自這位「先生娘」之手

中國國民黨主席江啟臣日前生日時收到了一個意外的禮物，就是以他當選TIME 時代雜誌2021百大未來領導人之一的照片製作的生日蛋糕，這個蛋糕也讓他的晚宴友人不禁都發出「哇！」的讚嘆聲，也讓晚宴增加了不少話題和亮點。

很多人都問，這個蛋糕是誰做的，竟這麼有巧思。據了解，這個蛋糕出自江妻劉姿伶的好友、豐原耳鼻喉科名醫許慶芳妻子劉曉萍之手，而且劉曉萍做蛋糕純屬興趣，要請她做蛋糕得有相當的交情。

劉曉萍5年前開始學習翻糖蛋糕，已做了1500個以上，而且人見人愛，都感覺這樣的蛋糕充滿了巧思。有次一位廚藝老師要做豬排生意，在她的發想下，就以翻糖蛋糕作出一個「豬排便當」當她的生日禮物，讓這位好友收到時大感貼心。還有位警界友人歡送長官退休，只給了她「長官學佛」的簡單訊息，劉曉萍苦思了幾天，做出以佛手托住蓮花的意象，讓這位退休警官嘆為觀止，還回贈書法表示感謝。

劉曉萍說，原本她只是在家裡做做家常甜點，有次看到嫁到美國的朋友在臉書上PO出自己做的翻糖蛋糕，讓她十分著迷，感覺和台灣一般只是擠擠奶油的蛋糕大為不同，而是更具主題性。因此進而向這位友人請教，並上網看其他人的作品以及找老師學，終於自己也走入了翻糖蛋糕的世界。

她說，要做好一個翻糖蛋糕經常得花上數天的時間，像是最近有人希望她做有歌手團體五月天造型的蛋糕，且連同壽星得在其中，她因此得利用翻糖捏出6個人偶，不但要抓得住神韻，還得放進乾燥箱1、2天讓它不致變型，接著才完成主體，做好1個蛋糕得花上數天時間。

以送給江啟臣的蛋糕而言，重點在於想出那個以TIME 雜誌人物的亮點，這就是蛋糕能讓人眼睛為之一亮之處。