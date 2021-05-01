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5月竹山賞桐花 客家桐花祭今天闖關登場

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投竹山宣告2021客家桐花季盛大展開，一早園區就聚集人潮，大家玩闖關遊戲，並從遊戲中認識客家文化。圖／竹山鎮公鎮公所提供
南投竹山宣告2021客家桐花季盛大展開，一早園區就聚集人潮，大家玩闖關遊戲，並從遊戲中認識客家文化。圖／竹山鎮公鎮公所提供

每年4、5月正是賞「桐花」的最佳時節，俗稱「五月雪」的油桐花，今天起也在南投竹山文化園區熱鬧登場，宣告2021客家桐花季盛大展開，一早園區就聚集人潮大家闖關、玩遊戲、坐小火車，並從遊戲中認識客家文化，更嘗試到美味客家美食

竹山鎮長陳東睦表示，桐花祭為客家族群一大年度盛事，5月瘋賞桐外，竹山做為浪漫台3線上結合客家文化、台灣開墾歷史的一站，同樣可見桐花的魅力，竹山除了文化園區停車場可以賞花外，在竹山牛湖、桶頭珈溪園圓樓等地都可以看見桐花身影。

除了賞桐花，客家文化在竹山也是滿重要的文化資產，像是鎮內的竹山菸葉館就是很棒的遊憩空間，桐花祭活動除邀請客語電台主持人、竹山鎮客家協會帶來客家歌曲演唱，過溪國小也將客家歌謠結合揚琴演奏，深具竹山在地特色的靈德廟， 也安排二胡班、竹音樂等表演，也希望大家參加活動之餘，可以到其他地方走走，更認識美麗的竹山。

竹山鎮公所為讓遊客品味客家文化之美，扣緊客家文化舉辦活動闖關遊戲，第一關客家歌曲教唱，第二關為客家諺語學習最後一關則來到桐花小考驗，利用不同花種的照片，讓民眾可以更加瞭解桐花相關知識，全部完成後，不僅可以拿到百元精美禮品、還有客家美食可以品嘗外，有吃擱有拿更加了解客家文化。

南投竹山宣告2021客家桐花季盛大展開，一早園區就聚集人潮，大家玩闖關遊戲，並從遊戲中認識客家文化。圖／竹山鎮公鎮公所提供
南投竹山宣告2021客家桐花季盛大展開，一早園區就聚集人潮，大家玩闖關遊戲，並從遊戲中認識客家文化。圖／竹山鎮公鎮公所提供
南投竹山宣告2021客家桐花季盛大展開，一早園區就聚集人潮，大家玩闖關遊戲，並從遊戲中認識客家文化。圖／竹山鎮公鎮公所提供
南投竹山宣告2021客家桐花季盛大展開，一早園區就聚集人潮，大家玩闖關遊戲，並從遊戲中認識客家文化。圖／竹山鎮公鎮公所提供

桐花祭 客家文化 客家美食

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