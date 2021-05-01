5月竹山賞桐花 客家桐花祭今天闖關登場

每年4、5月正是賞「桐花」的最佳時節，俗稱「五月雪」的油桐花，今天起也在南投竹山文化園區熱鬧登場，宣告2021客家桐花季盛大展開，一早園區就聚集人潮大家闖關、玩遊戲、坐小火車，並從遊戲中認識客家文化，更嘗試到美味客家美食。

竹山鎮長陳東睦表示，桐花祭為客家族群一大年度盛事，5月瘋賞桐外，竹山做為浪漫台3線上結合客家文化、台灣開墾歷史的一站，同樣可見桐花的魅力，竹山除了文化園區停車場可以賞花外，在竹山牛湖、桶頭珈溪園圓樓等地都可以看見桐花身影。

除了賞桐花，客家文化在竹山也是滿重要的文化資產，像是鎮內的竹山菸葉館就是很棒的遊憩空間，桐花祭活動除邀請客語電台主持人、竹山鎮客家協會帶來客家歌曲演唱，過溪國小也將客家歌謠結合揚琴演奏，深具竹山在地特色的靈德廟， 也安排二胡班、竹音樂等表演，也希望大家參加活動之餘，可以到其他地方走走，更認識美麗的竹山。