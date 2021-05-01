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台中環中東路跨越旱溪陸橋平面車道開放 改善交通

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市環中東路平面車道（側車道旱溪跨越橋至慈濟醫院地下道間）2019年2月起因配合國道施工封閉，替代道路於尖峰時段易壅塞，交通局今年2月重新開放環中東路平面車道，讓鄰近交通明顯改善。圖／台中市交通局提供
台中市環中東路平面車道（側車道旱溪跨越橋至慈濟醫院地下道間）2019年2月起因配合國道施工封閉，替代道路於尖峰時段易壅塞，交通局今年2月重新開放環中東路平面車道，讓鄰近交通明顯改善。圖／台中市交通局提供

配合高速公路局「國道4號豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程」施工，台中市環中東路平面車道（側車道旱溪跨越橋至慈濟醫院地下道間）2019年2月起封閉，替代道路於尖峰時段易壅塞，對此，交通局除加強交通指揮疏導，也在平面路段增設、調整路口號誌，考量高公局高架工程部分路段已完工，交通局今年2月重新開放環中東路平面車道，讓鄰近交通明顯改善。

台中市交通局長葉昭甫表示，潭子區環中東路一段是該區主要幹道，聯絡潭子區聚興里慈濟醫院、警察總局及潭子區聯合辦公大樓等機關，往南可串連北屯區軍功路。該路段高架工程施工後道路線形改變，交通局也在平面路段增設3處路口號誌，配合調整周邊沿線共12處號誌，提升該路段通車後的通行安全。

隨著環中東路平面車道（側車道旱溪跨越橋至慈濟醫院地下道間）開放通車後，施工期間的的替代道路，包括豐興路、潭興路、福貴路、潭興路一段165巷等，其部分車流量已移轉至環中東路，周邊路段尖峰時段的交通壅塞問題明顯改善。

葉局長表示，國4豐潭段第 C715 標潭子系統交流道工程負責串接國4豐潭段主線與既有台74高架橋主線，預計明年底全線完工通車，屆時台74線車流將可藉由新設潭子系統交流道，銜接國4豐潭段往北轉西，再銜接潭子、豐原、既有國4高架橋，續往台中系統交流道轉接國道一號，或於中港系統交流道轉接國道3號，有效提升大台中地區路網便利性。

近年潭子區因人口快速成長，車流量也較以往增加，這次新通車路段周邊區域有醫院及多所機關學校，旅次需求較大，交通局將持續派員觀察車流運作狀況、收集地方意見，並滾動式檢討、即時調整相關管制措施，提供潭子地區更優良舒適的道路環境。

中東 車道 國道

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