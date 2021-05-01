合歡山武嶺清晨6時開始塞車 賞高山杜鵑花海繽紛人車多

合歡山每年四、五月間，野生杜鵑開始綻放，紅、白、粉色花海繽紛，漫山遍野，從而帶動人潮車潮壅塞，南投縣交通大隊表示，幾乎從清晨6時起，台14甲線昆陽至合歡山小風口周邊停車場皆滿，且車流回堵到主線道，強調五一連假上山車流大量，請遊客斟酌前往；另外仁愛分局員警也在現場加強疏導，並開始取締違規車輛，籲請勿任意路邊停車而受罰。

南投仁愛分局指出，合歡山高山杜鵑花期約為2個月，開花順序由低海拔延伸到高海拔山區，花期季節都可在合歡山區，如昆陽、小奇萊、石門山、合歡山主峰、東峰、太魯閣國家公園牌示後方山坡等地，尋覓高山杜鵑花開美景的繽紛風姿，不少遊客指出，想要一睹高山杜鵑美景，最好要在清晨6時前抵達，才有機會看到這些春天的花朵。

由於上山車潮太多，仁愛分局從4月中旬起即開始執行高山杜鵑交通疏導勤務，視實際杜鵑花季狀況預計執行至6月中旬，但因台14甲線18至43公里，翠峰以上至大禹嶺路段其路寬僅5至7公尺，加上鳶峰、昆陽、武嶺及合歡山莊停車場可供停車數較少，假日日間更於合歡山武嶺周邊道路易壅塞路段，派遣固定交通崗加強疏導車流，夜間派遣巡邏警力機動交通疏導，以免車輛大量湧入造成交通全面癱瘓。