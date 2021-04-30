台南果乾節登場 黃偉哲今率隊搶攻台中市場

台南市長黃偉哲今天率隊到台中大遠百12樓，為即日起到5月2日的台南果乾節「果乾食嗑」揭開序幕，消費滿500元即可玩搖獎機兌換限量好禮。黃偉哲說，盼藉由果乾節暢通水果加工品通路，提高水果附加價值，歡迎大家享用美味的台南果乾。

台南市政府農業局長謝耀清指出，台南果乾節邀請7家果乾業者，新鮮直送台南的果乾與台中消費者分享，包括鳳梨、情人果、芒果、芭樂、柚子、火龍果、哈密瓜、番茄、橘子、龍眼等，果乾百變，不僅可單吃，入菜甜點、料理和果茶也是一絕，是主角也是最佳配角。

謝耀清說，台南的地理環境適合農作，盛產風味絕佳的水果，如金鑽鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、愛文芒果、文旦柚、白柚、龍眼等，農業局全力輔導在地農特產品，從果品的無農藥殘留、產銷履歷，再到初級加工場、HACCP及ISO22000等認證。

台南市政府即日起到5月7日也在「農村好物網」設立「台南果乾節購物專區」，並有優惠促銷活動。