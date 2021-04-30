台中市表揚模範勞工 盧秀燕：都是楷模

五一勞動節前夕，台中市政府今天舉辦模範勞工表揚大會，市長盧秀燕致詞時表示，台中市有140多萬名勞工，能從中脫穎而出的勞工及績優單位，都是佼佼者，是「楷模中的楷模」。

台中市政府下午在台灣大道市政大樓集會堂舉辦「台中市110年慶祝勞動節─模範勞工暨進用身心障礙者績優單位表揚活動」，共評選出125名模範勞工、10名身心障礙模範勞工、6名模範移工、12家進用身心障礙者績優單位，由盧秀燕頒獎表揚。

盧秀燕致詞表示，台中市有超過140萬名勞工，能從中脫穎而出的勞工、績優單位都是各界佼佼者，也是「楷模中的楷模」。

盧秀燕指出，其中獲表揚的10名身心障礙者勞工，雖然先天上不方便卻不自暴自棄，反而積極融入社會，工作甚至比別人認真、付出比別人還多；還有6名模範移工，在台灣經濟發展過程中，移工提供台灣重要勞動力，他們雖然不是台灣人，但仍「視同家人」，值得眾人掌聲。

由於母親節即將到來，台中直轄市總工會理事長花錦忠也於會中為盧秀燕獻上花束祝福。盧秀燕接過花束後表示，這是她今年收到的第一束花，但更應該致敬的是在座廣大的勞工女性、勞工媽媽們，因此她將花束獻給現場女性，預祝辛勞的女性勞工朋友們佳節愉快。

今天接受表揚的林景旭，是台中市百年崑派餅店第3代傳人，台中市勞工局表示，崑派餅店走過兩世紀，如今已有第4代加入，堅守崑派核心價值，兩代攜手穩紮穩打，不改製作好餅的初衷，讓百年餅味繼續書寫各個世代味蕾的記憶。