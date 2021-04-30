彰化高鐵特定區開發熱絡 首座10樓4星級旅館明年完工

彰化田中高鐵站特定區產專區土地這兩年標售強強滾，實際開發也很活絡，縣府核發高鐵周邊高鐵段與高鐵社頭段的建造執照開發基地面積已近1萬坪，其中樓高最高是10層樓的4星級旅館，是該區首插旗的休閒娛樂產業，具有指標性，預計明年10月就能完工。

彰化田中高鐵站特定區產專區近年土地鹹魚翻身，連帶商務與旅遊住宿行業，目前縣府核發建造執照翻倍，23件當中最具指標建築是10層樓4星級高旅館，樓高全區最高，也是首棟指標旅館，預計明年10月完工。

縣府地政處表示，高鐵特區2013年開始標售土地起初平淡，彰化基督教醫院在2017年投入6.2億元買近2公頃產專區土地帶動下，又順勢搭上國內不動產交易熱絡，特定區標售順利後，縣府去年底還清60多億元開發借貸債務，因應彰化高鐵特定區產專區開發熱潮， 縣府擬將轉運專區透過都市計畫通盤檢討改納入產專區，提高產專區開發面積。

縣府建設處核發高鐵周邊建造執照，除了具指標性的醫療建材普惠醫工規畫蓋廠房，還有章苗開發股份有限公司開發旅館，其餘為4樓以下建築，當中又以住宅最多，工廠和零售業其次，寺廟、辦公室、倉儲零售等共23件建照。

縣府以區段徵收開發特定區，原地主配回一定比例土地，有在北部科技業發展的原地主與朋友看好在地發展，投資興建4星級高級旅館。