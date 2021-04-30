快訊

等了半年！殉職飛官朱冠甍F-5E座機沉海底 今打撈上岸

韻律體操／瑞莎佛心免費培養台將卻遭抹黑 網點出原因

黃偉哲行銷台南果乾 對大台中消費市場有信心

中央社 / 台中30日電
台南市長黃偉哲（中）。本報資料照片
台南市長黃偉哲（中）。本報資料照片

台南果乾節系列活動登場，台南市長黃偉哲今天到台中市行銷台南果乾時說，大台中周邊400萬消費人口不容小看，他對大台中消費市場有信心，農產品也沒受旱象影響。

黃偉哲下午到台中大遠百出席「台南果乾食嗑」活動揭幕儀式，攜手台南在地農民與果乾業者分享台南道地優質農特產品，包括鳳梨、情人果、芒果、芭樂、柚子、火龍果、哈密瓜、蕃茄、橘子、龍眼等。

黃偉哲指出，這次來台中，將最好的果乾產品介紹給大台中消費者，美國國務卿布林肯口中所吃、手上所拿的就是台南的果乾，外國人都能享用台南最優質的果乾，何況是台灣最厲害的台中消費者，不怕貨比貨，就怕不識貨。

黃偉哲力挺台南果乾是CP質最高的，他說，不管是口味、營養、健康及多用途，台南能成為美食之都及水果之都，不是沒有原因的。以鳳梨來說，一年產季只有3個月，但果乾一年四季都吃得到，鮮果好，但果乾也很強，希望大家一起來享用。

黃偉哲說，大台中周邊相應400萬的消費人口不容小看，且很多外國人都慕名而來，豎起大拇指說讚，更何況是大台中的消費者，他對台中的消費者充滿信心。

至於這波旱象是否影響台南農產品的產量，黃偉哲說，目前看起來沒有，台南有11個水庫，其中有3個大水庫，包括南化、曾文及烏山頭水庫，只要好好節約用水，應該不會造成生產上及民生上的困擾，不僅是南科、民生及果農都會用到水，因此對水的供應，應該是沒有疑問也有信心的。

黃偉哲 水庫 旱象

延伸閱讀

別成為第2個鄭文燦？黃偉哲推美食「身材」成質詢話題

華航機師染疫風暴蔓延 黃偉哲：除了搖頭還是搖頭

旱情嚴峻！ 黃偉哲：盡人事也要靠天的力量

安平開台天后宮辦祈雨法會 黃偉哲盼解旱象

相關新聞

檢出10件萊牛 台中市揭露資訊強調：查緝不中斷

台中市政府衛生局繼日前檢出一件美國冷藏牛腱含萊克多巴胺超標，依法開罰12萬元，今天透過新聞稿宣布又再檢出10件進口牛肉含...

你可能是中捷綠線第20萬名幸運兒！可獲限量通車紀念酒

51勞動節來臨，台中捷運公司今天起推出一系列「向偉大勞工致敬活動」，包括搭捷運至北屯總站可免費參觀北屯機廠，再送中捷口罩...

彰化高鐵特定區開發熱絡 首座10樓4星級旅館明年完工

彰化田中高鐵站特定區產專區土地這兩年標售強強滾，實際開發也很活絡，縣府核發高鐵周邊高鐵段與高鐵社頭段的建造執照開發基地面...

南投縣男女童軍600多人大會師 今起在竹山瑞竹國中紮營

南投縣男女童軍600多人今天在竹山鎮瑞竹國中紮營，展開為期三天的「110年慶祝童軍節暨女童軍懷念日大露營」活動，副縣長陳...

彰化青年住宅預計年底發包 朝地下室停車場規畫

彰化縣府規畫在伸港鄉蓋「只賣不租」的青年公寓住宅，為讓建案符合需求，縣府做問卷民調，目前朝向規畫地下室停車場，符合民眾期...

萬和宮契子女後天祝夀植福 八寶粥湯圓「呷平安」

台中市有近300年歷史的萬和宮媽祖廟日前舉辦完每三年一次的老二媽西屯省親遶境，接著還有多項慶祝媽祖誕辰活動登場，除了後天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。