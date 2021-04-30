黃偉哲行銷台南果乾 對大台中消費市場有信心

台南果乾節系列活動登場，台南市長黃偉哲今天到台中市行銷台南果乾時說，大台中周邊400萬消費人口不容小看，他對大台中消費市場有信心，農產品也沒受旱象影響。

黃偉哲下午到台中大遠百出席「台南果乾食嗑」活動揭幕儀式，攜手台南在地農民與果乾業者分享台南道地優質農特產品，包括鳳梨、情人果、芒果、芭樂、柚子、火龍果、哈密瓜、蕃茄、橘子、龍眼等。

黃偉哲指出，這次來台中，將最好的果乾產品介紹給大台中消費者，美國國務卿布林肯口中所吃、手上所拿的就是台南的果乾，外國人都能享用台南最優質的果乾，何況是台灣最厲害的台中消費者，不怕貨比貨，就怕不識貨。

黃偉哲力挺台南果乾是CP質最高的，他說，不管是口味、營養、健康及多用途，台南能成為美食之都及水果之都，不是沒有原因的。以鳳梨來說，一年產季只有3個月，但果乾一年四季都吃得到，鮮果好，但果乾也很強，希望大家一起來享用。

黃偉哲說，大台中周邊相應400萬的消費人口不容小看，且很多外國人都慕名而來，豎起大拇指說讚，更何況是大台中的消費者，他對台中的消費者充滿信心。

至於這波旱象是否影響台南農產品的產量，黃偉哲說，目前看起來沒有，台南有11個水庫，其中有3個大水庫，包括南化、曾文及烏山頭水庫，只要好好節約用水，應該不會造成生產上及民生上的困擾，不僅是南科、民生及果農都會用到水，因此對水的供應，應該是沒有疑問也有信心的。