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南投縣男女童軍600多人大會師 今起在竹山瑞竹國中紮營

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣男女童軍600多人今天會師竹山鎮瑞竹國中，展開為期三天的露營團康活動。圖／南投縣政府提供
南投縣男女童軍600多人今天會師竹山鎮瑞竹國中，展開為期三天的露營團康活動。圖／南投縣政府提供

南投縣男女童軍600多人今天在竹山鎮瑞竹國中紮營，展開為期三天的「110年慶祝童軍節暨女童軍懷念日大露營」活動，副縣長陳正昇指出，去年疫情及乾旱關係，活動停辦一年多，今年恢復辦理相關活動，看到全縣童軍齊聚一堂，展現良好的服務態度和意願，是智、仁、勇兼備的優良團體生活。

南投縣政府表示，3天的童軍會師，是每年培養團隊合作，切磋童軍技能重要活動，內容多元豐富，希望童軍夥伴們在活動中學習野外生活技能，探索大自然，體驗自然的奧妙，也培養團隊合作默契，期能在活動結束後學員們都能獲益良多。

今年童軍會師除了營地建設，還有童軍技能考驗，晚上安排溫馨的女童軍虔敬集會；第2天有幼童軍觀察旅行及實境解謎活動，以及童軍拓荒旅行，將沿著加走寮溪溯溪至瑞龍瀑布，並加入縣府舉辦的植樹活動；第3天安排童軍闖關，並將頒發年度童軍各類獎章，表揚默默奉獻的童軍夥伴。

副縣長陳正昇並指出，每屆會師都會參加童軍活動，透過露營的戶外團隊合作，很高興過去20、30年，在各校資深校長及老師的帶領下，蓬勃發展，大家因培養童軍情誼，讓社會大眾了解露營的主要目的，探索學習的精神，對於生態及家庭和諧都有相當的助益。

南投縣男女童軍600多人今天會師竹山鎮瑞竹國中，展開為期三天的露營團康活動。圖／南投縣政府提供
南投縣男女童軍600多人今天會師竹山鎮瑞竹國中，展開為期三天的露營團康活動。圖／南投縣政府提供
南投縣男女童軍600多人今天會師竹山鎮瑞竹國中，展開為期三天的露營團康活動。圖／南投縣政府提供
南投縣男女童軍600多人今天會師竹山鎮瑞竹國中，展開為期三天的露營團康活動。圖／南投縣政府提供

露營 疫情 溯溪

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