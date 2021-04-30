彰化青年住宅預計年底發包 朝地下室停車場規畫

彰化縣府規畫在伸港鄉蓋「只賣不租」的青年公寓住宅，為讓建案符合需求，縣府做問卷民調，目前朝向規畫地下室停車場，符合民眾期待，房型設計包括一樓店舖、以及2房型與3房型為主的集合式住宅，已由規畫設計公司細部設計，預計今年下半年發包興建。

彰化縣伸港青宅設計問券調查今天中午舉行公開抽獎，抽出獎項包括iPhone12手機、ipad平板、智慧手環及禮券等70多項獎品。彰化縣長王惠美說，從問卷調查得知，有78%青年朋友與家人同住、19%在外租屋，另外多數青年皆有承購青宅意願、參與問卷的青年近90%希望有室內的停車空間，縣府團隊已依調查結果修正規畫內容。

縣府從去年10月開始籌畫青年住宅，規劃過程中希望更貼近民意，過年期間進行青年住宅相關問卷調查，包括年輕人是否有購買意願、期望房型等，基地位於伸港鄉重劃區內，以2房2廳、3房2廳為主要的格局，也採納年輕人的意見，規畫地下室內停車場。

縣府初估第一期150戶7層樓的青年住宅約要斥資4.6億元，若要蓋地下室預計經費要追加到6億，但許多公共工程都面臨缺工、成本過高難以順利發包，縣府建設處長陳威宏表示，目前已完成整體規畫，並著手進行細部設計中，縣府都是合理預估興建成本，預計下半年就能發包興建。