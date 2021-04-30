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檢出10件萊牛 台中市揭露資訊強調：查緝不中斷
台中市政府衛生局繼日前檢出一件美國冷藏牛腱含萊克多巴胺超標，依法開罰12萬元，今天透過新聞稿宣布又再檢出10件進口牛肉含微量萊克多巴胺，且雖然檢出的數值仍在法規標準內，但仍把相關訊息均揭露，以讓民眾能自行查詢，了解肉品含萊克多巴胺情形。
衛生局長曾梓展表示，今年截至4月28日止，市府主動查驗肉品共1萬2956件，包括標示查核9261件、萊克多巴胺快篩2598件，另有1097件牛豬肉品進一步檢驗。總計牛肉共檢出27件含有萊克多巴胺，其中1件違規超標，除裁罰台中市販售業者12萬元外，也函移源頭所在地台北市政府衛生局依法處辦。
他指出，其餘26件數值均低於法規限值，合乎規範，相關結果皆公告於「台中市萊豬牛宣導專區」( https://www.taichung.gov.tw/1630362/ )開放查詢，鼓勵民眾善加利用，一起關心食安，參與監督，共同遏止不法，捍衛健康。
台中市食品藥物安全處說，市長盧秀燕日前在台中市議會強調，雖然中央宣告廢除「台中市食品安全衛生管理自治條例」部分條文，但台中堅決拒萊豬，一旦查到就會公布於專區，市府也會持續稽查，全力維護市民健康。
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