萬和宮契子女後天祝夀植福 八寶粥湯圓「呷平安」

台中市有近300年歷史的萬和宮媽祖廟日前舉辦完每三年一次的老二媽西屯省親遶境，接著還有多項慶祝媽祖誕辰活動登場，除了後天上午有契子女回宮祝夀植福活動，5月4日的媽祖誕辰還將遵循古禮舉辦三獻禮，接著5月7日的字姓戲正式開演，都歡迎民眾前往。

董事長蕭清杰說，所謂契子女，就是與神明訂定契約，請神明收為契子女（義子或義女），由神明擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧子女，庇佑平安、順利長大成人。

依習俗，每年契父母誕辰或廟會節慶時，契子女會返廟祭拜並換「絭」（音同眷，銅錢穿紅紗線）的紅紗線，直到滿16歲成人為止。5月4日，也就是農曆3月23日的媽祖誕辰，當天上午9時則遵循古禮，舉行三獻禮祭典。

萬和宮指出，契子女回宮祝夀植福活動是邀請媽祖契子女為媽祖誕辰暖身，同時祈求保佑平安長大，宮內將會準備熱騰騰的八寶粥及湯圓讓大家「呷平安」。

萬和宮說，從2007年開始，每年媽祖聖誕前夕的農曆3月21日，都舉辦這項契子女回宮祝夀植福活動，當年有150人，去年總人數已達4925人，亦即成長了30倍有餘；未滿16歲回宮參拜總人數有3879人。