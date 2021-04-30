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里鄰長健保費調漲 台中恤基層動用1045萬二備金支應

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
2021年基本工資從新台幣2萬3800元漲至2萬4000元，健保費隨之調漲，里鄰長全民健保機關負擔額由2019元調整為2293元。圖／台中市新聞局提供
2021年基本工資從新台幣2萬3800元漲至2萬4000元，健保費隨之調漲，里鄰長全民健保機關負擔額由2019元調整為2293元。圖／台中市新聞局提供

2021年基本工資從新台幣2萬3800元漲至2萬4000元，健保費隨之調漲，里鄰長全民健保機關負擔額由2019元調整為2293元。台中市各區公所機關負擔額不足支應1045餘萬元，市長盧秀燕為避免排擠各區公所年度執行業務推動，並兼顧里鄰長全民健保權益，綜合考量核撥二備金支應，照顧里鄰長健保權益不受影響。

台中市總人口數突破282萬大關，是全台第二大都市，民政局長吳世瑋說，里鄰長長期服務地方里民，協助市府推行政令，不論工作多寡，對於市民之服務皆無區別對待，促進地方發展功不可沒，他們平時執行勤務時，市府除協助投保團體平安保險外，對無職業（無固定雇主或工會者）的里鄰長，由公所投保參加全民健康保險。

吳世瑋表示，因今年度配合基本工資調整，里鄰長全民健保依規定以投保等級第12級投保，投保金額從3萬8200元調整至4萬100元，導致各區公所機關負擔額不足支應1045餘萬元，增加經費如由各區公所於年度預算自行吸收，勢必排擠轄內推動重大建設及各項業務的經費分配，民政局全面評估，專案統籌簽請盧市長核撥二備金支應，維護里鄰長為民服務工作基本保障權益不減。

台中市現有625位里長、12524名鄰長，其中無職業，由區公所辦理全民健保投保者約有3700多位，市府盡全力保障里鄰長權益，感謝里鄰長在地方上的辛勞付出，讓他們在服務里民時，無後顧之憂，也期盼作為與民眾溝通橋樑的里鄰長。

健保 台中市 基本工資

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