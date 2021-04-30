田尾休閒農業區公告一步之遙 田尾官民今齊心感恩

紙上作業長達15年，彰化縣田尾休閒農業協會依據農委會意見，趕在今天提送完成修正的規劃書和相關資料距離公告設立只有一步之遙，田尾休閒農業協會和鄉公所上午合辦感恩說明會，企盼公告實施後，能再次振興田尾公路花園的商機。

田尾休閒農業協會首任理事長巫鴻澤說，田尾休區是一個療育花園，是體驗經濟，只要做好可以長久經營，沒有網購的競爭，在可以改變生活樣貌的同時分享各地遊客，一同享受美好的園藝生活。

他表示，田尾公路花園業者很多時候不知道本身優勢，覺得花園美好是理所當然，沒感受其中價值、福氣，忽然自我價值，在妄自菲薄的情形下，不好意思行銷自我，其實人對人的服務需要知識、藝術、情境描述語彙，這些都需要透過訓練和人際交流來精進，田尾休閒農業協會希望透過設立休區，年輕人可找到發揮空間，年長一輩應放舊思維，放手給年輕人發揮。

田尾鄉代表會主席吳俊樑、副主席傅喬鈺等多名鄉代，及鄉農會理事長楊春枝、總幹事楊政憲等人到場，鄉公所團隊應邀到場。鄉長林守政說，農委會要求修改田尾休區計畫書和資料，提交後再審查，應該就可能公告設立，只要田尾公路花園畫設休區，未來申請休閒農場、民宿都規定放寬，以休閒農場為例，非休區的土地至少0.5公頃，休區的休閒農場土地可以合併計算，湊足0.5公頃即可，對發展休區觀光旅遊產業相當有幫助。

彰化縣2003年、2004年先後設立二水鼻仔頭與二林斗苑休兩大休閒農業區，田尾鄉也推動，農委會始終認為不宜由官方主導，因此都未過關，去年田尾鄉園藝業者在鄉民代表會、田尾鄉農會積極協助之下，成立田尾休閒農業協會，但休區各筆農地範圍和地號，都是鄉公所人力支援完成，2020年5月6日和110年4月9日獲得農委會原則同意設立以及完成公告範圍資料校核，要求根據建議修改規劃書和資料，田尾鄉公所今天提送給縣政府轉交農委會。