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「溪頭螢光派對」今天正式起跑 森林五感兼賞螢品茶
每年5月，是鹿谷鄉「溪頭自然教育園區」螢火蟲大爆發的季節，園區表示，今年除了入住溪頭內的遊客外，一般遊客也有機會夜間入園賞螢，從4月30日起，螢火蟲活動與在地產業結合的「溪頭螢光派對」正式起跑，4月30日至5月30日，每天晚上6時至8時皆有森林音樂會，同時安排賞螢生態導覽、茶席體驗，活動期間竹山鹿谷人更可憑身分證可免費進場參加。
溪頭自然教育園區表示，溪頭因海拔關係，賞螢活動比平地晚一點，從5月分才開始，園區內因為光害少、環境適合螢火蟲繁殖生長，因此在園區內不僅能賞螢還能與螢火蟲近距離接觸，讓人有置身於「螢」河中的感覺。
今年南投縣政府與溪頭自然教育園區、南投縣鹿谷鄉產業觀光促進會等共同合作，廣邀溪頭地區飯店業者一同參與，舉辦「溪頭螢光派對」活動，將持續一整個月，讓大家能在螢火蟲出沒的夜晚，進入溪頭教育園區賞螢及認識森林裡夜間的生態；另外還準備了凍頂茶席，讓您走進茶鄉、喝杯好茶、坐上茶席，用五感品嘗手中的茶湯滋味。
南投觀光處表示，賞螢導覽活動以團體統一集合入園方式進行，每天晚間6時30分、7時、7時30分，共3場次，需憑票券提前至服務台報到集合，「溪頭螢光派對」活動套票購票資訊，詳情請洽「南投好好玩購票網」；此外凍頂茶席體驗每周五、六晚間同樣3個時段，每時段名額15位，全程約45分鐘，購票後請先線上預約登記。更多螢活蟲活動相關訊息，請搜尋Facebook「森林邦」粉絲專頁，活動洽詢專線：森林邦0919-464334。
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