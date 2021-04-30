「溪頭螢光派對」今天正式起跑 森林五感兼賞螢品茶

每年5月，是鹿谷鄉「溪頭自然教育園區」螢火蟲大爆發的季節，園區表示，今年除了入住溪頭內的遊客外，一般遊客也有機會夜間入園賞螢，從4月30日起，螢火蟲活動與在地產業結合的「溪頭螢光派對」正式起跑，4月30日至5月30日，每天晚上6時至8時皆有森林音樂會，同時安排賞螢生態導覽、茶席體驗，活動期間竹山鹿谷人更可憑身分證可免費進場參加。

溪頭自然教育園區表示，溪頭因海拔關係，賞螢活動比平地晚一點，從5月分才開始，園區內因為光害少、環境適合螢火蟲繁殖生長，因此在園區內不僅能賞螢還能與螢火蟲近距離接觸，讓人有置身於「螢」河中的感覺。

今年南投縣政府與溪頭自然教育園區、南投縣鹿谷鄉產業觀光促進會等共同合作，廣邀溪頭地區飯店業者一同參與，舉辦「溪頭螢光派對」活動，將持續一整個月，讓大家能在螢火蟲出沒的夜晚，進入溪頭教育園區賞螢及認識森林裡夜間的生態；另外還準備了凍頂茶席，讓您走進茶鄉、喝杯好茶、坐上茶席，用五感品嘗手中的茶湯滋味。