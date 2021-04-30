你可能是中捷綠線第20萬名幸運兒！可獲限量通車紀念酒

51勞動節來臨，台中捷運公司今天起推出一系列「向偉大勞工致敬活動」，包括搭捷運至北屯總站可免費參觀北屯機廠，再送中捷口罩。因應防疫需求，活動採實名制，並贈送每人1個中捷口罩，欲參加的旅客請在每場次開始前10分鐘完成報到。

五一連假期間，中捷鼓勵市民出遊，5人同行搭捷運就送1張不限里程乘車券；若幸運成為捷運綠線通車後第20萬名旅客，可獲贈市價2180元、限量的通車紀念酒。中捷公司表示，「中捷挺勞工，勞工挺中捷」，希望和勞工朋友一起邁向捷運新生活。

台中捷運公司表示，勞動節系列活動將由參觀北屯機廠打響第一炮，4月30日9時至12時、13時至17時，每整點1場次導覽活動，每場次100人，民眾必須搭乘捷運到北屯總站下車，在車站集合後前往北屯機廠內的主維修廠、行控中心參觀，現場將有專人解說，讓民眾了解捷運系統如何運作。

中捷公司也表示，假日最適合全家結伴出遊，5月1、2日凡5人同行搭捷運，進站就送1張免費乘車券，可單次不限里程搭乘。

捷運綠線4月25日中午12時正式通車，預計5月2日收班前累計運量將破20萬人次，成為第20萬名旅客的幸運兒將送1瓶中捷通車紀念酒，前後各10名旅客則獲贈1張尚未發行的2021中捷紀念卡。

若5月2日前破25萬人次，加碼送第25萬名旅客2瓶通車紀念酒，前後各5名旅客送1張2021中捷紀念卡；若衝破30萬人次，第30萬名旅客送3瓶通車紀念酒，前後各3名旅客送1張2021中捷紀念卡。

更多活動還有台中市消防局5月1日上午將在捷運高鐵台中站出口3舉辦防火災宣導活動，並發送康乃馨、宣導禮品；搭乘大鼎餐飲集團的捷運彩繪列車，拍照上傳該集團旗下各餐廳粉絲專頁，即可享美食優惠折扣。