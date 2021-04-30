台中南山截水溝施工 5月起向上路七段行車改走內車道
要解決台中沙鹿、梧棲、龍井等海線地區過去易淹水問題，台中市政府與經濟部水利署合作執行「南山截水溝計畫」，其中「龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程第4標」，預計5月1日起至10月3日進入第4階段施工，將封閉向上路七段雙向平面道路外側車道，車輛請改由向上路七段雙向內側車道通行。
建設局長陳大田指出，這項計畫新闢橋梁第4標工程去年4月27日進場施作，考量維持向上路交通，工程採4階段執行，前3階段順利完成，預計5月起進入第4階段施工，規劃留設雙向內側各3.7米混合車道，以及各1.2米寬人行道供通行，行經本路段請務必減速慢行，並依現場指引牌面標示行駛，以確保安全。
「南山截水溝計畫」是為海線地區重要的防洪治水工程，完工後可有效改善海線地區淹水情況，另市府配合辦理橋梁新建工程，進一步提升區域生活品質。
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