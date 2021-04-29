台中iBike前30分鐘免費取消？交通局提三方案評估

台中市府今年編1億元，補助公共自行車前30分鐘免費措施，議員認為，2015年起開始補助，每年經費從3000萬元膨脹至今年已破億元，補貼暴增3倍，應全面檢討，以免變成錢坑。

台中市府交通局表示，將研擬調整方案，目前規劃市民限定、補助5元或僅限定補助大眾運輸轉乘使用，若以補助5元方案計算，每年可省下5000萬元。

中市交通局長葉昭甫表示，議員陸續反映公共自行車30分鐘免費方案應重新檢討，新北和高雄都在今年取消市民免費，比照台北作法民眾自付5元、市府補貼5元；台南持市民卡5元，未持卡10元；目前六都僅桃園、台中維持免費。

葉昭甫說，雙北、高雄市民要自付5元，但仍有不同的免費方案，雙北購買1280元月票，使用公共自行車前30分鐘免費。高雄有2種免費方案，使用一卡通配合轉乘指定大眾運輸，或購買MeNGo定期票，也享30分鐘免費。

民進黨議員陳淑華指出，雙十公車市民限定及中捷通車前，就請交通局要通盤檢討、規劃配套方案，拖到今年才要重新討論，市民限定綁卡已綁一次，公共自行車若也改市民限定才免費，是不是又要綁卡一次？可考慮和公車、捷運轉乘搭配優惠，才能提高大眾運輸運量。

國民黨議員楊正中說，公共自行車政策早該檢討，1.0和2.0的建置費與維護費用共斥資10億元，是市府的預算，前30分鐘免費也由市府補貼，公共自行車號稱「最後一哩路」接駁，卻沒有真正發揮這項功能，補貼不合理，預算逐年增加，讓市府負擔越來越大，已是一個錢坑，若只是騎來玩、沒有搭配轉乘，就不該補貼。