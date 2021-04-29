保育類食蟹獴現蹤 作客科博館植物園3週後野放

保育類動物食蟹獴出現在台中都會區的自然科學博物館植物園區內，棲息時間長達3週，館方啟動監控紀錄食蟹獴生活，檢查確認為雄性成年個體，最終野放回歸自然環境。

食蟹獴因全身有質硬而膨鬆的毛像農民的簑衣，又稱「棕簑貓」，俗稱「膨尾貍」，是中低海拔的日行性食肉目哺乳類，在台灣的族群屬於特有亞種，主要棲息在乾淨溪流附近的森林，是現存唯一仰賴溪流生活的食肉目動物。

食蟹獴是較罕見的日行性動物，活動時間以白天、清晨和黃昏時分最為活躍。牠是森林性物種，偏好有溪流池塘的棲地，以林中岩洞或自掘洞穴為居，主要以捕捉水中動物為食，當水域食物不足時，螺類、蝸牛或大型昆蟲就會成為牠們的主食，食性廣泛。

科博館人員日前發現植物園有動物出沒，後來發現為食蟹獴，相當驚奇。生物學組助理研究員陳彥君表示，這隻食蟹獴個性溫馴，和園區內經常出沒的動物和平共處，僅觀察到黑冠麻鷺對食蟹獴展現威嚇行為。

陳彥君說，這隻食蟹獴多以園區內非洲大蝸牛為食，也曾見到牠進入水池邊緣疑似捕捉螺類、蝌蚪、蛙類、小魚等，休息時會躲進園區的珊瑚礁岩洞中。另也觀察到食蟹獴有舔毛的習慣，在牠的排泄物中發現部分質硬的毛。

科博館植物園區內有多達400種本土原生植物種類且水源穩定，園區生態自然豐富，陳彥君認為，多量的落葉與腐朽倒木吸引蜥蜴等小動物棲息，入春後，園區入口大水池畔淺灘滿布著蝌蚪與幼蛙，可能是造成食蟹獴待在植物園區內棲息覓食近3週的原因。

食蟹獴是台灣淺山溪流環境指標生物，生性敏感，行蹤隱密難以觀察，有食蟹獴出現的溪流，通常是環境污染低且少開發地區。當淺山地區的溪流水系遭到廢水污染、人為開發或淺山地帶水源減少等，恐怕都是讓食蟹獴不得不涉險向都市地區擴散求生原因。

台中市政府委託台中市野生動物保育學會，按程序完成食蟹獴身體狀況與性別檢查，確認這隻食蟹獴重約2公斤，為雄性成年個體，無論體型與毛色都非常健康，最後讓食蟹獴回歸自然環境。