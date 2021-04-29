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看好彰化投資環境 台灣上市櫃公司協會拜訪彰化縣府

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台灣上市櫃公司協會成員對彰化投資環境有興趣，今天參訪彰化縣政府。圖／彰化縣政府提供
台灣上市櫃公司協會成員對彰化投資環境有興趣，今天參訪彰化縣政府。圖／彰化縣政府提供

彰化縣府積極招商，也力邀優質企業到彰化投資，台灣上市櫃公司協會40多名會員今天下午專程南下彰化參訪，彰化縣長王惠美親自接待，協會成員有製造業、服務業、金融業、農業等產業，看好二林園區、二林精密園區未來發展。

台灣上市櫃公司協會理事長也是世界前三大工具機的友嘉集團總裁朱志洋今天帶領會員到彰化，他說，協會有很多會員，看好彰化的投資環境，因為彰化資源豐富，不只是農業大縣，也是工業及文化的大縣，透過參訪了解二林精密園區、二林中科園區、彰濱工業區等，對成員有所幫助，相信不久的將來，會有很多會員，想到彰化投資，甚至是目前開發率已達90％的彰濱工業區，只要有機會也會想進駐。

他也指出，彰化可提供的資源，不僅是工業、精密機械等區塊，還包括彰化得天獨厚的離岸風電的綠電，彰化水五金產業也有助於發展，在農業方面，大成長城企業也已經在彰化投資了幾十億元，這些也都是協會成員可以前來發展的目標。

王惠美說，會員對於二林中科、二林精密的投資很有興趣，誠摯歡迎優質企業前來投資彰化，縣府將提供單一窗口服務，以最快的速度來協助。

台灣上市櫃公司協會40多名會員今天南下彰化參訪，了解縣內投資環境。圖／彰化縣政府提供
台灣上市櫃公司協會40多名會員今天南下彰化參訪，了解縣內投資環境。圖／彰化縣政府提供

王惠美 長城

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