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中捷推勞動節優惠 第20萬名旅客可獲紀念酒

中央社 / 台中29日電
台中捷運綠線。聯合報資料照片
台中捷運綠線。聯合報資料照片

5月1日勞動節將至，台中捷運公司推出「向偉大勞工致敬」活動，5人同行搭捷運就送一張不限里程乘車券，第20萬名旅客的幸運兒，還可獲得限量通車紀念酒，鼓勵市民搭乘。

台中捷運綠線4月25日正式通車營運，因應勞動節，台中捷運公司推出一系列「向偉大勞工致敬」活動，首先是參觀北屯機廠。中捷公司指出，4月30日9時至12時，下午1時至5時，每整點一場次導覽活動，每場次100人。

民眾必須搭乘捷運到北屯總站下車，在車站集合後前往北屯機廠內的主維修廠、行控中心參觀，現場將有專人解說，讓民眾了解捷運系統如何運作。因應防疫需求，活動採實名制，並贈送每人一個中捷口罩。

中捷公司表示，假日最適合全家出遊，5月1、2日，凡5人同行搭捷運，進站就送一張免費乘車券，可單次不限里程搭乘。

台中捷運綠線預計5月2日收班前累計運量將破20萬人次，第20萬名旅客的幸運兒，將獲得一瓶中捷通車紀念酒，前後各10名旅客則獲贈一張尚未發行的2021中捷紀念卡。

中捷公司指出，若5月2日前破25萬人次，加碼送第25萬名旅客2瓶通車紀念酒，前後各5名旅客送一張2021中捷紀念卡；若衝破30萬人次，第30萬名旅客送3瓶通車紀念酒，前後各3名旅客送一張2021中捷紀念卡。

台中捷運

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