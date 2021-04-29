疑地震降雨釀郡大林道坍方 落石險砸途經登山隊

疑因地震及降雨，郡大林道日前、今天陸續出現落石坍方，甚至有一支登山隊今天入山時剛好看見前方落石，所幸無人受傷，目前已知3處交通中斷，山友須小心步行通過崩塌路段。

近日多起地震又降雨，導致山區土石鬆軟，南投縣信義鄉郡大林道指標約17、5.5公里處日前坍方，落石尚未清除，不料4.6公里處今天也出現崩塌，一支登山隊途經剛好遇土石從邊坡滾落，嚇得趕緊後退，所幸無人傷亡，郡大林道目前因3處崩塌，車輛無法通行。

主管機關林務局南投林區管理處表示，疑因地震及降雨，造成郡大林道4.6公里處落石，行車受阻，登山者若要步行通過應注意安全，林管處已請合約廠商備妥機具、人員待命，在天氣狀況及安全許可下，預計明天進場清除落石，並在林道設告示牌提醒山友注意安全。

南投林管處表示，轄管林道如雙龍林道、郡大林道、人倫林道等部分路段易有坍方、落石，林管處除持續編列經費優先改善重要及關鍵林道，也提醒民眾汛期、降雨、地震後減少進入山區，若必須進入山區，也要特別注意坍方及落石，以保障自身通行安全。

林管處表示，所轄各工作站針對轄管林道持續辦理例行安全檢查工作，並加強各林道警示及安全設施，以維護民眾安全；另外，汛期、颱風、地震、降雨後也會立即勘查，若發現落石及坍方將進行搶通，也會逐年檢討林道使用需求，優先改善重要及關鍵林道。