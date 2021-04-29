影／老人拄柺杖過不了馬路 國中生這麼做讓網友讚爆

南投國中三年級學生王文暉日前放學騎單車回家，看到老人拄著柺杖過馬路卻卡在半途，主動攙扶老人家過馬路，過程車輛行車記錄器拍下，並上傳到臉書社團，網友紛紛按讚，希望找出這名熱心的學生。南投縣府找出行善的是王文暉，今天由副縣長陳正昇到學校表揚，感謝他為社會上了一堂暖心的交通安全課。

王文暉說，他是由阿公、阿嬤帶大，對老人家行動不便感受深刻，那天騎單車經過看到老人家過馬路，行動不便車流又多，於是停下車牽著老人過馬路後再離開，只是舉手之勞，沒想到卻引起這麼多人關注，他相當訝異。

臉書南投人聊天室日前出現一則貼文，行車紀錄器貼出有名老人正準備穿越南投市南崗二路，老人家拄著柺杖慢慢走，但車流相當多，一名國中生卻主動上前攙扶，陪著老人走過馬路，再騎上腳踏車離開，暖心舉動讓網友相當感動紛紛按讚，稱讚「善良的孩子」、「學校應該表揚」、「南投的孩子真棒！」…。

南投縣長林明溱對學生熱心助人相當肯定，指示找出這名熱心的國中學生表揚，從校服判斷是南投國中學生，進一步確認是三年級學生王文暉，今天由副縣長陳正昇到學校表揚，陳正昇出現在教室讓學生相當意外。王文暉熱心助人被拍到，到副縣長出現教室表揚，王文暉事前不知道，直說這樣的際遇實在太意外。

陳正昇說，王同學關心老人交通安全熱心助人是大家表率，他代表縣府致贈自行車安全帽及獎狀，感謝他的善行義舉，這件事也讓各界感受到人情溫暖，希望這種溫暖關懷可以擴散，更多人一起關懷老弱交通安全。

為了維護高齡者交通安全，南投縣警察局推動護老專案，請專人到縣內各社區宣導各項交通規定，同時針對易肇事路段陸續施工改善等，朝降低年長者交通意外事故為目標。