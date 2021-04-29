快訊

「殭屍經濟」興起？諾貝爾得主克魯曼的「戰殭屍」警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／老人拄柺杖過不了馬路 國中生這麼做讓網友讚爆

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣副縣長陳正昇現身南投國中教室，代表各界感謝王文暉熱心扶助老人。圖／南投縣政府提供
南投縣副縣長陳正昇現身南投國中教室，代表各界感謝王文暉熱心扶助老人。圖／南投縣政府提供

南投國中三年級學生王文暉日前放學騎單車回家，看到老人拄著柺杖過馬路卻卡在半途，主動攙扶老人家過馬路，過程車輛行車記錄器拍下，並上傳到臉書社團，網友紛紛按讚，希望找出這名熱心的學生。南投縣府找出行善的是王文暉，今天由副縣長陳正昇到學校表揚，感謝他為社會上了一堂暖心的交通安全課。

王文暉說，他是由阿公、阿嬤帶大，對老人家行動不便感受深刻，那天騎單車經過看到老人家過馬路，行動不便車流又多，於是停下車牽著老人過馬路後再離開，只是舉手之勞，沒想到卻引起這麼多人關注，他相當訝異。

臉書南投人聊天室日前出現一則貼文，行車紀錄器貼出有名老人正準備穿越南投市南崗二路，老人家拄著柺杖慢慢走，但車流相當多，一名國中生卻主動上前攙扶，陪著老人走過馬路，再騎上腳踏車離開，暖心舉動讓網友相當感動紛紛按讚，稱讚「善良的孩子」、「學校應該表揚」、「南投的孩子真棒！」…。

南投縣長林明溱對學生熱心助人相當肯定，指示找出這名熱心的國中學生表揚，從校服判斷是南投國中學生，進一步確認是三年級學生王文暉，今天由副縣長陳正昇到學校表揚，陳正昇出現在教室讓學生相當意外。王文暉熱心助人被拍到，到副縣長出現教室表揚，王文暉事前不知道，直說這樣的際遇實在太意外。

陳正昇說，王同學關心老人交通安全熱心助人是大家表率，他代表縣府致贈自行車安全帽及獎狀，感謝他的善行義舉，這件事也讓各界感受到人情溫暖，希望這種溫暖關懷可以擴散，更多人一起關懷老弱交通安全。

為了維護高齡者交通安全，南投縣警察局推動護老專案，請專人到縣內各社區宣導各項交通規定，同時針對易肇事路段陸續施工改善等，朝降低年長者交通意外事故為目標。　

南投縣新聞行政處長林琦瑜也說，關懷高齡者可先祖父母開始，長輩出門前，提醒他們穿著鮮明衣服，穿越道路時走行人穿越道，注意左右來車、遠離大型車輛的視野死角，並叮囑長輩電動代步車路權比照行人路權，務必遵守交通規則，才能開心出門、平安回家。

國中學生王文暉牽著行動不便老人家過馬路，被行車記錄器拍下，暖心舉動獲得網友肯定。圖／張自繇提供
國中學生王文暉牽著行動不便老人家過馬路，被行車記錄器拍下，暖心舉動獲得網友肯定。圖／張自繇提供
南投國中學生王文暉牽著行動不便老人家過馬路，暖心舉動引起熱烈回響，南投縣副縣長陳正昇今天到學校表揚，也提醒大家關心老人交通安全。圖／南投縣政府提供
南投國中學生王文暉牽著行動不便老人家過馬路，暖心舉動引起熱烈回響，南投縣副縣長陳正昇今天到學校表揚，也提醒大家關心老人交通安全。圖／南投縣政府提供
國中學生王文暉攙扶行動不便老人過馬路，暖心舉動感動不少人。圖／張自繇提供
國中學生王文暉攙扶行動不便老人過馬路，暖心舉動感動不少人。圖／張自繇提供
國中學生牽著行動不便老人家過馬路，暖心舉動引起熱烈回響，南投縣府也找到熱心的南投國中學生王文暉並頒獎表揚。圖／南投縣政府提供
國中學生牽著行動不便老人家過馬路，暖心舉動引起熱烈回響，南投縣府也找到熱心的南投國中學生王文暉並頒獎表揚。圖／南投縣政府提供

單車 路權

延伸閱讀

國中生墜樓死家長求嚴懲校方 縣府：依法定程序

金門1國中生耍帥騎改裝車遭警方攔查 直呼下次不敢了

偏鄉老人復健不足 國姓埔基物理治療所今啟用

台中移工宿舍火警5傷！疑1樓電動機車起火有爆炸聲

相關新聞

終於聽見下雨的聲音 為彰化稻田帶來及時雨

水情嚴峻之際，彰化今天凌晨下起雨來，不少人被大雨聲吵醒，高興得希望下久一點，這場雨只持續到今天上午9點左右，縣府農業處表...

影／老人拄柺杖過不了馬路 國中生這麼做讓網友讚爆

南投國中三年級學生王文暉日前放學騎單車回家，看到老人拄著柺杖過馬路卻卡在半途，主動攙扶老人家過馬路，過程車輛行車記錄器拍...

影／這家族生前姓廖死後姓張！家廟修復重揭神祕面紗

台中市西屯張廖家廟修復工程今天開工，重新揭開「生廖死張」神祕面紗！財團法人台中市西屯張廖家廟董事長廖德淘說，很多人對張廖...

影／「活廖死張」特殊姓氏文化！台中張廖家廟修復今開工

台中市西屯張廖家廟修復工程今天開工，台中市長盧秀燕以「廖家媳婦」主持開工典禮。她說，張廖家廟為台中百年的市定古蹟，市府考...

影／70歲獨老遺憾沒與母親的合照 社工靠這招為他圓夢

母親節將至，華山基金會為彰化和美鎮70歲王姓老翁圓夢，他感慨年少輕狂未能照顧母親，直到母親晚年才陪伴在旁，母親往生卻沒留...

南崗工業區萬名勞工創千億產值 林明溱感謝勞工付出

南投縣南崗工業區今天表揚模範勞工，共有209名勞工獲獎，南投縣長林明溱親自頒獎，感謝勞工朋友對經濟發展的貢獻，也希望廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。