影／這家族生前姓廖死後姓張！家廟修復重揭神祕面紗
台中市西屯張廖家廟修復工程今天開工，重新揭開「生廖死張」神祕面紗！財團法人台中市西屯張廖家廟董事長廖德淘說，很多人對張廖家族不清楚，其實張廖家族有「生廖死張」傳統，也就是「在生姓廖，死後姓張」，以前常常發生問題，廖家先人過世都寫「張公」，很多人弔唁不明其中緣故，以為去錯場合。
廖德淘說，很多人對張廖家族不清楚，張廖家族目前在台灣有近30萬人，有「生廖死張」傳統，典故是明朝張廖先祖「張願仔」原為私塾老師，感念員外廖化知遇之恩，招贅為婿、待如親子，於是交代子孫「在生姓廖，死後姓張」，納入祖訓。
廖德涵指出，張廖家族其中一個支系在日據時代，姓氏加上一個「張」，人數不到1千人，例如立委張廖萬堅、台中市議員張廖乃綸等，原來姓廖不姓張。以前常常發生問題，廖家先人過世都寫「張公」，很多人弔唁不明其中緣故，以為去錯場合。
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