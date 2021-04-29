影／「活廖死張」特殊姓氏文化！台中張廖家廟修復今開工

台中市西屯張廖家廟修復工程今天開工，台中市長盧秀燕以「廖家媳婦」主持開工典禮。她說，張廖家廟為台中百年的市定古蹟，市府考量年久失修，影響結構安全，市府規劃、籌措經費，感謝文化部補助、張廖家廟也提出5%維修經費，總共投入近5000萬元修復，這非常有意義，不但文化資產保留下來，未來活化利用，開放民眾參觀，重現百年古蹟風華。

盧秀燕指出，她是廖家媳婦，台中的廖氏家族非常特別，是「雙廖」，又稱「活廖死張」，也就是活的時候姓廖，百年以後姓張，是台中特有姓氏文化，今天廖家祖先保佑，天降甘霖，象徵風調雨順，也象徵施工過程順利，她心中充滿感恩與感謝。

今天的開工典禮貴賓雲集，包括盧秀燕、市議員張廖乃綸、楊正中、立委張廖萬堅服務處、市議員黃馨慧、陳淑華、林祈烽服務處等代表、西屯區公所區長陳寶雲、文化局副局長曾能汀、文化部文化資產局長陳濟民、財團法人台中市西屯張廖家廟董事長廖德淘等多位宗親出席。

文化局說，張廖家廟日治時期大正5年（1916年）完工，1985年由內政部指定為古蹟，之後長年經歷地震、颱風侵害，造成屋面多處滲水及破損，部分木構件開裂腐朽，牆體多處滲水及傾斜，影響結構安全及使用，市府爭取經費，總計投入4936萬元修復，包含文化部文化資產局補助2580萬元、本府編列配合款2109萬2000元，及廟方自籌246萬8000元。