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影／70歲獨老遺憾沒與母親的合照 社工靠這招為他圓夢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
華山基金會社工今天送上合成的母子合照，讓70歲王姓老翁相當感動。記者林敬家／攝影
華山基金會社工今天送上合成的母子合照，讓70歲王姓老翁相當感動。記者林敬家／攝影

母親節將至，華山基金會為彰化和美鎮70歲王姓老翁圓夢，他感慨年少輕狂未能照顧母親，直到母親晚年才陪伴在旁，母親往生卻沒留有兩人的合照，常向社工表達想念媽媽之情，華山基金會社工將王母唯一的照片拿來合成，今天將兩人合照送上，王姓老翁感動得說不出話來，眼眶泛淚。

王姓老翁說，家裡有10個兄弟姊妹，10多歲後各分東西，他年少不學好，還因此左眼失明，後來返回家鄉，才與母親有頻繁互動，因未結婚生子與母親同住，曾經發生過嚴重車禍，母親緊急時刻出現讓他燃起求生意志，「我的命是媽媽救回來的。」

王母約10年前高齡90歲過世，老翁留有一張母親穿著旗袍的模糊照片，他說，平時看著老照片想念媽媽，卻沒有一張與她的合照，華山基金會和美站長劉雅君得知後決定為他圓夢，為老翁拍了獨照，透過電腦合成，並將他原本穿的拖鞋改為皮鞋，成品為母子相互依靠的畫面。

王姓老翁說，母親的拿手菜是「毛蟹炊飯」，從小吃到大，相當懷念，華山基金會義工今天也準備了「紅蟳炊飯」讓阿公回味，老翁滿足的說和小時候的味道很像。

華山基金會區長林秀儀說，彰化目前有1623名個案，尚有708人待認助，每名長輩都有自己的人生故事，社工在陪伴服務的過程中都希望盡可能為他們彌補生命中的遺憾、圓人生的夢。

70歲王姓老翁遺憾沒有與母親的合照，今天拿到合成照片相當感動。記者林敬家／攝影
70歲王姓老翁遺憾沒有與母親的合照，今天拿到合成照片相當感動。記者林敬家／攝影
華山基金會為彰化和美70歲王姓老翁圓夢，場面溫馨。記者林敬家／攝影
華山基金會為彰化和美70歲王姓老翁圓夢，場面溫馨。記者林敬家／攝影

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