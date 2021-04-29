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南崗工業區萬名勞工創千億產值 林明溱感謝勞工付出
南投縣南崗工業區今天表揚模範勞工，共有209名勞工獲獎，南投縣長林明溱親自頒獎，感謝勞工朋友對經濟發展的貢獻，也希望廠商與工業區廠商協進會的重視推動下，落實勞資和諧、合作共享，達到勞資雙贏，社會才能持續進步。
南崗工業區模範勞工表揚大會，邀請中衛公司研發文管師林曉瑄發表得獎感言，她說，能獲得模範勞工的肯定相當榮幸也很高興，感謝同事協助和長官栽培，讓大家有很好的工作環境和福利，同仁也能像家人般互相幫忙，讓她不斷成長，希望未來在工作崗位上認真付出，發光發熱。
南崗工業區是南投縣最大的工業區，面積412 公頃，廠商數超過450家，提供1萬8600就業機會，產值近1100億元， 為表達對勞工的重視與辛勞，南崗工業區廠商協進會舉辦模範勞工選拔公開表揚，今年的表揚大會由協進會理事長董正宗主持，林明溱和立委許淑華、縣議員張嘉哲、曾振炎、賴燕雪都到場參加。
林明溱說，非常感謝勞工朋友們對經濟發展的貢獻，勞工是國家發展的基礎和動力，因為有大家的堅守崗位和打拼努力，才能讓台灣社會更進步，每一位勞工盡最大力量，才能讓公司營運狀況更好賺大錢，
許淑華也表示，感謝所有勞工朋友對台灣經濟的貢獻，尤其是獲獎的模範勞工，更是一大榮耀。政府單位應鼓勵廠商創造友善的勞資關係，幫助勞工們爭取更多的權力，讓台灣的經濟不斷成長。
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