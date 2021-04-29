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南投草屯敦和宮捐贈幼兒園娃娃車 公所致謝但還少1部
南投縣草屯鎮立幼兒園收托鎮內逾200名幼童，半數須由娃娃車接送，但園內5部車有3部今年將屆齡汰換，而鎮庫拮据僅能協助更新1部，敦和宮得知後，今助捐1部，公所致謝並表示，會持續籌措經費幫幼兒園換車，確保師生行車安全。
草屯鎮公所指出，該鎮立幼兒園收托幼童205人，多為弱勢小康及隔代教養家庭的孩子，經濟上並非很富裕，其中半數家長因工作無法接送孩子，須由透過娃娃車接送，園內因此配有娃娃車5部，4部主責接送，1部預備車供突發狀況使用。
草屯鎮幼園長詹敏如說，因需要接送的孩子不在少數，每次出車都遵照1車載運16人規定，所以4部車每天都要來回出車至少2趟，接送地點更廣布整個草屯鎮，有些甚至在偏遠山腰或郊區，車輛易耗損，平時只能細心養護，並定期維修。
只不過，主責接送的4部娃娃車中，有3輛部在今年5月屆滿10年須汰換期限，公所雖動用預備款協助更新，但經費不足，僅能夠換1部車，但因事關師生交通安全，因此接洽當地敦和宮，宮方獲悉立刻允諾幫忙換車，今天則辦理捐贈儀式。
敦和宮主委林宜裕說，今年的汰換車中，其中1部其實是該宮廟10年前捐贈的，今年知道又有汰換需求，隨即擲筊請示趙天君財神爺，才擲1次就聖筊允杯，便集結信眾四方善款著手協助購置娃娃車，今也幫忙淨車，盼讓孩子平安上放學。
草屯鎮長簡景賢則說，多虧敦和宮伸援幫忙換車，提升學前教保品質及幼童交通上的安全性，目前仍有1部車還沒有著落，公所會持續籌措相關汰換經費，若未能及時購置，將先以預備車頂替，以維持4部車接送，確保幼童接送不受影響。
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