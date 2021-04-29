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南投埔里、仁愛交界要設2千坪香菇太空包工廠 居民喊不
南投縣埔里鎮麒麟里、仁愛鄉中正村交界處，因有業者申請興建香菇太空包工廠，當地居民憂心空氣、廢水及噪音等汙染環境，近期拉設白布條抗議，並向民代及縣府反映；農業處表示，將依法審慎評估審核，申請未通過前業者不得擅自動工。
麒麟里辦公室指出，該里與中正村交界的投69線旁一處約2000坪的土地近期完成整地，還搭設屋頂棚架，經了解，有業者向縣府申請興建香菇太空包工廠，但該處緊鄰住家，產製過程除噪音，更有空氣、廢水汙染等疑慮，引發居民不滿。
當地民眾因此在太空包廠外掛白布條抗議，向民代陳情，業者則表示，現在香菇太空包產製是將新鮮乾淨木屑放在室內約1個月靜置發酵，較不易產生味道，廠內也設汙水集中池，定期抽取外運處理，廢水不外流，都會符合環保法規跟標準。
但業者說法，居民不買單並質疑，任何物質在發酵過程都會產生氣味，就連遠在魚池鄉東光村的太空包工廠所造成氣味，隨風都能飄散到麒麟、中正，更別說蓋在家隔壁，真等到開廠營運發生汙染才要阻擋就來不及了，因此堅決反對設廠。
南投縣農業處也已會同環保局勘查並表示，業者先前提出申請項目為種植香菇，僅容許有種植行為；若要設置香菇太空包工廠就必須申請變更，建築、設施也須經建設、農業、環保等主管單位依相關法令重新審查，未通過前不得擅自動工。
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