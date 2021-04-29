台中75、85、242、246路公車 5月起延駛太平吉星社區

台中市交通局強化太平區吉星社區公車路線服務，經協調客運業者後，75、85、242及246路公車5月1日起，將由一江橋延駛至太平區吉星社區，並在新城路增設「立德書院」及「吉星社區」兩個雙向站位，增加附近居民交通便利性，另也提供新城路路外空間，供公車駕駛員迴轉使用，打造更完善的通行空間。

台中市交通局長葉昭甫指出，目前由太平區往返台中市區的公車路線，多以一江橋為端點，造成新城路一帶搭乘公車的居民只能至一江橋搭乘。而以一江橋為端點的公車路線，多停放於頭汴坑溪北岸堤防，該處因空間狹窄造成公車迴轉不易，待班環境有待加強。

交通局協調統聯客運、總達客運、四方公司延駛公車服務範圍，同時協調太平區公所等單位協助改善新城路道路環境，以利公車行駛、迴轉及待班使用，增設2個雙向站位並調整駕駛迴車環境。

這次調整的4條路線串連醫院、學校、火車站、捷運站、歌劇院及影城等人潮熱點，包括台中榮總、中山醫學大學、長安醫院、賢德醫院、復健醫院、老人醫院等6間醫療院所，以及大慶、五權、台中、精武、太原等5處高架鐵路車站及大慶站、南屯站等捷運站。

市區行經台中女中、東山高中、華盛頓中學等校及台中國家歌劇院、站前秀泰影城等娛樂場所，相關交通資訊可上即時公車動態系統：http://citybus.taichung.gov.tw/ebus或電洽（04）22291716查詢。