調整派出所警勤區惹議 溪湖警分局將辦有史以來首場說明會

彰化縣溪湖警分局調整轄區派出所的警勤區範圍，引起中山里部分里民不滿，認為新警勤區造成捨近求遠，里民前往洽公時多了15至20分鐘的路程，日後員警趕到事故現場也緩不濟急，溪湖警分局明（29日）將舉辦說明會，爭取地方認同。

中山里里長楊平國今天表示，溪湖警分局事前沒通知調整警勤區，要把中山、中竹、東溪三個里從溪湖派出所轄區，改劃入媽厝派出所，導致里民誤會里長沒做事，竟讓民眾如果日後有事，要跨過車水馬龍的員鹿路，到較遠的媽厝派出所洽公，他是民選公職人員，事前不知道警分局決定重劃警勤，夾在中間十分無奈。

溪湖鎮民代表劉晚玉也說，溪湖警分局調整警勤區，沒把靠近媽厝派出所的西溪里畫入，而是「跳」過西溪里，把較遠的中山里、中竹里歸入媽厝派出所，實在很奇怪，中山、中竹距離溪湖派出所約5至10分鐘車程，到媽厝派出所的路程至少15分鐘，民眾若有事報案，員警趕到大概只能善後，她和里民希望溪湖派出所重新考慮畫分警勤區的事宜。

溪湖警分局局長楊志傑回應時指出，溪湖警分局為順應民意，首次舉辦說明會，希望民眾了解調整後的優點較多，因為未調整警勤區之前，溪湖派出所轄管溪湖鎮18個里，媽厝派出所負責7個里，警分局根據警政署的規定，從派出所人力和轄區的交通事故案件量、治安案件量等多個面向評估，作出中山、中竹、東溪三個里劃入媽厝派出所，以平衡兩個派出所的業務量。

楊志傑又表示，警方使用Google地圖量測中山里里長服務處分別到兩個派出所的路程，到溪湖派出所2.2公里，車程6分鐘，到媽厝派出所3.8公里，車程8分鐘，如果加上紅綠燈及交通流量，中山里里民到媽厝派出所並不費時較久，況且現在報案單一窗口，民眾可以就近到溪湖派出所報案，媽厝派出所人力充裕，較能盡速處理。