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多管齊下空氣變好了 彰化PM2.5去年降至歷年最低

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化環保局近年辦理機車定檢與汰舊，改善空汙。圖／彰化縣府提供
彰化環保局近年辦理機車定檢與汰舊，改善空汙。圖／彰化縣府提供

彰化縣空氣品質標準大幅提升，根據統計，去年空氣品質AQI良好及普通等級占比例達94%，民眾關注的懸浮微粒也逐年改善，PM2.5測值於2020年降至16.5微克，為歷年最低，彰化縣府環保局指出，工廠已不是縣內最主要汙然源，透過逸散污染源及移動式汙染源控制，多重貢獻下才讓空品達到近年最佳成績。

彰化居住環境在過去民調常表現不佳，空汙也常是環團攻擊的議題，彰化縣環保局近年積極改善獲得成果，去年AQI成績比前年更好，PM2.5測值也降到歷年最低，獲環保署「109年度執行空氣品質維護及改善工作績效展現成果」特優，彰化縣長王惠美近日在擴大主管週報中公開表揚。

環保局長江培根說，去年因全球疫情，經濟活動減少下，各縣市的改善幅度都明顯，透過排放資料庫係數發現，彰化汙然源除了境外、中火等外在影響，在地的露天燃燒、營建類逸散源以及汽機車交通工具移動式汙染源也是主要來源，彰化企業鍋爐近來改用乾淨能源已達70%，工廠排放汙染問題已大為改善。

江培根表示，透過分析，北彰化因工廠、交通工具產生的臭氧較多，南彰化則主要是營建工程、露天燃燒等細懸浮微粒影響，精準針對汙染源擬定改善策略，推廣稻草腐化菌、在濁水溪裸露地鋪設農業資材，抑制揚塵及露天燃燒，多重貢獻下改善空品，未來將持續朝擴大協助企業鍋爐改用燃氣、加強高汙染行業別清查、增設空氣品質維護區等三大方向努力，讓縣民有感。

彰化縣環保局獲環保署「109年度執行空氣品質維護及改善工作績效展現成果」特優，彰化縣長王惠美近日在擴大主管週報中公開表揚。圖／彰化縣府提供
彰化縣環保局獲環保署「109年度執行空氣品質維護及改善工作績效展現成果」特優，彰化縣長王惠美近日在擴大主管週報中公開表揚。圖／彰化縣府提供
彰化環保局在濁水溪裸露地鋪設農業資材，改善揚塵。圖／彰化縣府提供
彰化環保局在濁水溪裸露地鋪設農業資材，改善揚塵。圖／彰化縣府提供

空氣品質 PM2.5

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