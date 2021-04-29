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竹山大鞍山區道路雨後泥濘 林明溱會勘後立即允諾改善

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
通往竹山大鞍、秀森的大片茶園筍林的農路，卻因路面沒有封層加上道路窄隘，雨後泥濘不勘林明溱前往會勘。圖／南投縣政府提供
通往竹山大鞍、秀森的大片茶園筍林的農路，卻因路面沒有封層加上道路窄隘，雨後泥濘不勘林明溱前往會勘。圖／南投縣政府提供

竹山大鞍、秀林兩山區近來午後熱對流雨旺盛，但農業道路長期來只有礫石泥土路面，每逢下雨更是泥濘不堪，縣長林明溱會勘後表示， 「攏係石頭泥土路，怎麼不早點反映？若是剛當選縣長就讓我知道，馬上來看，7年前應該就已經鋪好囉！」

南投縣長林明溱雨後會勘竹山鎮秀林里松合園旁農路，看到還有長近200公尺沒鋪柏油或水泥路面，既無排水溝、駁坎，眼見秀林里松合園旁農路，早被車輛壓出泥溝，同時了解曾有農友騎機車摔倒受傷，更有載運農事資材的車輛打滑受困，路況有待善。

這條通往大片茶園筍林的農路，卻因路面沒有封層加上道路窄隘，但拖吊救車都很困難，很多次都靠附近農友合力動員徒手推車才解除車困路阻的狀況，林明溱立即允諾斥資60萬元，責由工務處發包鋪設200公尺長、3公尺寬的混凝土路面，務求儘速改善這段松合園旁農路難行的問題。

而竹山大鞍里舊投54線梯子嶺林道路則因年久失修多處排水不良、路面淘刷受損，還遭落石破壞崎嶇難行，林明溱逐一勘查了3處最嚴重的路段，當場同意斥資70萬元，重新鋪設長180公尺寬5公尺的柏油路面，並改善長2公尺寬5公尺的跨路排水溝及路面，另外再增設長寬高各1.5公尺的集水井一座，有效改善排水及山洪溢流漫淹路面的狀況。

通往竹山大鞍、秀森的大片茶園筍林的農路，卻因路面沒有封層加上道路窄隘，雨後泥濘不勘林明溱前往會勘。圖／南投縣政府提供
通往竹山大鞍、秀森的大片茶園筍林的農路，卻因路面沒有封層加上道路窄隘，雨後泥濘不勘林明溱前往會勘。圖／南投縣政府提供
通往竹山大鞍、秀森的大片茶園筍林的農路，卻因路面沒有封層加上道路窄隘，雨後泥濘不勘林明溱前往會勘。圖／南投縣政府提供
通往竹山大鞍、秀森的大片茶園筍林的農路，卻因路面沒有封層加上道路窄隘，雨後泥濘不勘林明溱前往會勘。圖／南投縣政府提供

林明溱 落石

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