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社會資源今「艇」進媽厝國小 曾俊堯幫助校長曾俊堯

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮媽厝國小校長曾俊堯（左）與三愛服裝公司總經理曾俊堯，今天相見歡保持室內1.5公尺社交距離。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮媽厝國小校長曾俊堯（左）與三愛服裝公司總經理曾俊堯，今天相見歡保持室內1.5公尺社交距離。記者簡慧珍／攝影

彰化縣媽厝國小是彰南唯一有游泳池的小學，近年水上運動競賽屢獲佳績，得到社會認同，今天台中市萬益食品和溪湖獅子會捐贈特色課程鐘點費、蹼鞋，支持媽厝國小推動「『泳』敢追夢─精雕『蹼』育」特色課程。

捐贈人士萬益食董事長廖至軍、總經理陳君儀，和溪湖獅子會會長蔡寶霞、助理總監楊景源，及居間促成捐贈善舉的哲明法律事務所律師朱從龍、三愛服裝公司總經理曾俊堯、媽厝家長會長王建竣、媽厝榮譽會長陳永津，今天到溪湖鎮媽厝國小，在副縣長洪榮章見證之下，完成贊助下學年下學期特色課程鐘點費14萬4000元，和價值7萬6000元蹼鞋。

媽厝國小校長曾俊堯說，家長會長王建竣是律師朱從龍的高徒，朱從龍和萬益食品董事長廖至軍夫婦、三愛總經理曾俊堯是好友，當朱從龍律師得知愛徒王建竣的小學母校需要幫助，剛好三愛總經理曾俊堯是彰化縣子弟，從事運動器材事業，層層人際關係形成善緣，今天眾人到校捐贈。

三愛總經理曾俊堯和媽厝國小校長曾俊堯同名同姓，今天兩人相見歡，惺惺相惜，交流彼此的專業理念。媽厝校長曾俊堯說，為了避免外界困擾和誤解，他很堅持三愛總經理曾俊堯必須撥冗到校，站在一起對外公開，讓外界知道真有另一位曾俊堯協助媽厝，並非校長自導自演。語畢，全場歡笑。

萬益總經理陳君儀在捐贈前夕，再三確定「學校還需要什麼？蛙鏡？游衣？器材？真的只要特色課程鐘點費嗎？」令媽厝國小教學團隊很感動，校長曾俊堯今天表示，學校不多拿社會資源，用意在於教育小朋友，競賽名次並非最重要的事，學生應先建立良好紀律和學習態度，得到社會各界肯定，而不是先拿資源再努力表現。

媽厝國小學生人數約120人，選手有限，幾乎「全校皆兵」，稍有能力就要上場比賽，最近一年內獲得全國輕艇競速錦標賽200公尺單人艇冠軍、少男組和少女組團體錦標亞軍。

善心社會人士今天參觀媽厝國小的游泳池。記者簡慧珍／攝影
善心社會人士今天參觀媽厝國小的游泳池。記者簡慧珍／攝影

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