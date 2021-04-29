終於聽見下雨的聲音 為彰化稻田帶來及時雨

水情嚴峻之際，彰化今天凌晨下起雨來，不少人被大雨聲吵醒，高興得希望下久一點，這場雨只持續到今天上午9點左右，縣府農業處表示，這場雨對稻農來說算是及時雨，提醒農民雨停後太陽照射，是否出現裂果情形，要格外注意。

彰化已經許久沒下雨，北彰化配合台中供水系統進入五休二限水，深陷缺水之苦，今天一早臉書上滿是網友歡呼，開心地迎接今天凌晨這場大雨，直呼從沒那麼愛下雨天。

林姓農鳳梨農說，芬園鄉鳳梨才要進入產季，雖屬耐旱水果，但近期因缺水，許多農民用自來水3、5天就澆水一次，但葉子能偏黃，生長時間也延長，預計比往年晚1、2周才收成，但也預估今天鳳梨會更甜，今天這場雨可望滋潤土地，取代果農手動澆水。

有稻農反應，近期因缺水，渠溝沒水，農民都積極顧水，就有人三更半夜拆除別人的田埂攔水來灌溉。彰化縣府農業處指出，今天這場雨對水稻幫助最大，尤其像是福興、秀水等溝渠末端處，算是及時雨，是否大有幫助還要觀察接下來的雨勢，現在是龍眼、葡萄的結果時期，要注意天氣放晴是否反而影響果實品質。

農業處也說，未必雨要下在彰化才對農作物有幫助，彰化農業灌溉主要來自濁水溪，若集集攔河堰水量增加，也有助農用，先前有農民反應管末端沒水可用，經過這場雨，這兩天也會啟動下鄉巡視，實際了解農民需要。