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協會「技術性迫降」入住山莊 南投林管處罰停權1年

中央社 / 南投縣28日電
天池山莊。聯合報系資料照片／記者江良誠攝影
天池山莊。聯合報系資料照片／記者江良誠攝影

新北市三重山岳協會一行52人未抽中天池山莊床位，卻以「有隊員身體不適」等理由，「技術性迫降」入住睡在山莊大廳。南投林管處祭出停權處分，全隊1年不得申請山莊住宿。

山友在網路貼文表示，新北市三重山岳協會一行52人24日縱走能高越嶺，領隊在屯原登山口時表示隊伍夜宿檜林保線所，一行人在登山口接受管理員宣導後入山，但整團人疑惡意「技術性迫降」天池山莊。

山友指出，這支登山隊伍稱規劃入住的檜林保線所，距離天池山莊約5.5公里，一般人單程約須花費3到4小時，但這支隊伍最後在未中籤天池山莊床位及帳篷情況下，就直接闖進天池山莊，山莊好心收留，讓隊員睡大廳，但「領隊不可能不知道規定，擺明就是惡意迫降」。

南投林區管理處今天表示，這支登山隊當天晚間約7時抵達天池山莊，經短暫休息及用餐，領隊表達隊員有人身體不適、年長者多且未帶帳篷，無法挺進原規劃的住宿地點，欲就近入住。

南投林管處指出，當天是假日，山莊管理人員說明無空床位，但考量夜色已晚、安全及緊急求助等因素，勉予同意暫留山莊大廳，但告知其已違反住宿申請須知。林管處已公告全隊停權1年，將針對「惡意欺瞞行為」修正管理規則，加重追繳住宿費。

南投林管處表示，此協會解釋是向天池山莊1名李姓前「莊主」訂房，不知道沒有房間。但天池山莊無「莊主」職位，僅有管理人員管理山莊及協助山友各項事務，「莊主」多為山友對管理員俗稱；林管處所轄埔里工作站曾有1名李姓員工，但民國107年3月退休。

南投林管處指出，天池山莊訂房方式為網路訂房，在住宿日前60天開放受理，前30天下午進行床位及營地電腦抽籤，透過網站公告訂單編號及隊名；若因林業公務、救難訓練、教育訓練、學術研究及林業推廣等經營管理需要，可行文申請入住。

山友表示，住宿天池山莊須透過網路訂房並抽籤，新北市三重山岳協會不可能不知道規定，為何要向所謂「李姓前莊主」訂房，是想走後門嗎？

對此，三重山岳協會接受報名的窗口許姓女子指出，有人保證有帳篷可睡，但睡哪裡不知道，有人收錢不辦事，他們也是受害者。

山友 訂房

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