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中科二林園區地價便宜 管理局：每平方月租金8.21元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
科技部中科管理局局長許茂新說，二林園區各項交通建設陸續完工後，園區生活環境、人流及物流移動將更加便捷。圖／中科管理局提供
科技部中科管理局局長許茂新說，二林園區各項交通建設陸續完工後，園區生活環境、人流及物流移動將更加便捷。圖／中科管理局提供

科技部中科管理局今與行政院中部聯合服務中心舉辦「中科二林園區投資招商說明會」吸引百餘位廠商代表參加。局長許茂新說，二林園區各項交通建設陸續完工後，園區生活環境、人流及物流移動將更加便捷；歡迎廠商們提出申請。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、彰化縣副縣長洪榮章、二林鎮鎮長蔡詩傑及台中市工商投資策進會總幹事黃于珊均與會，積極推動中彰地區經濟發展。

許茂新說，二林園區有631公頃完整的規畫，有343公頃建廠用地，目前可立即提供建廠土地約1百多公頃，是中台灣可供最大建廠用地之園區土地，且租金低廉，每月每平方土地租金僅8.21元，可大幅降低廠商初期建置成本，使資金可應用於研發及設備升級。

二林園區目前已規畫興建標準廠房及員工宿舍，未來可供進駐廠商租用。另園區周邊土地及房市亦持續發展中，廠商可以提早投資布局，中科二林園區為中部地區加碼投資之最佳選擇。

中科管理局也在說明會中說明進駐投資二林園區之條件、園區公共建設及生活機能等發展優勢。彰化縣政府則針對二林園區之聯外交通，包含公共運輸接駁、5月1日起新闢「彰化－二林（經國道1號）」快捷公車、台76快速道路延伸線工程等進行簡報說明，參與廠商代表詢問度非常高。

中科管理局說，中科二林園區截至4月已核准30家廠商，投資金額累計超過900億元，其中國內重量級半導體封測大廠矽品精密公司已核准進駐二林園區進行擴廠，未來將可吸引上下游產業鏈廠商陸續進駐帶動園區發展，可望未來在中央與地方合作下，逐步成為中台灣高科技產業重要聚落。

科技部中科管理局今與行政院中部聯合服務中心舉辦「中科二林園區投資招商說明會」吸引百餘位廠商代表參加。圖／中科管理局提供
科技部中科管理局今與行政院中部聯合服務中心舉辦「中科二林園區投資招商說明會」吸引百餘位廠商代表參加。圖／中科管理局提供

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