中科二林園區地價便宜 管理局：每平方月租金8.21元

科技部中科管理局今與行政院中部聯合服務中心舉辦「中科二林園區投資招商說明會」吸引百餘位廠商代表參加。局長許茂新說，二林園區各項交通建設陸續完工後，園區生活環境、人流及物流移動將更加便捷；歡迎廠商們提出申請。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、彰化縣副縣長洪榮章、二林鎮鎮長蔡詩傑及台中市工商投資策進會總幹事黃于珊均與會，積極推動中彰地區經濟發展。

許茂新說，二林園區有631公頃完整的規畫，有343公頃建廠用地，目前可立即提供建廠土地約1百多公頃，是中台灣可供最大建廠用地之園區土地，且租金低廉，每月每平方土地租金僅8.21元，可大幅降低廠商初期建置成本，使資金可應用於研發及設備升級。

二林園區目前已規畫興建標準廠房及員工宿舍，未來可供進駐廠商租用。另園區周邊土地及房市亦持續發展中，廠商可以提早投資布局，中科二林園區為中部地區加碼投資之最佳選擇。

中科管理局也在說明會中說明進駐投資二林園區之條件、園區公共建設及生活機能等發展優勢。彰化縣政府則針對二林園區之聯外交通，包含公共運輸接駁、5月1日起新闢「彰化－二林（經國道1號）」快捷公車、台76快速道路延伸線工程等進行簡報說明，參與廠商代表詢問度非常高。