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油桐花盛開逾五成 員林藤山步道賞花趣
彰化縣員林市藤山步道油桐花目前正盛開，公所將於5月8、9日兩天舉辦賞桐花健走寫生活動，今年油桐花開花早，目前已盛開逾五成，滿山油桐花飄下來的景象相當美，民眾可把握花期賞花。
員林公所今天在藤山步道員獅亭舉辦「好客員林，桐遊趣」健走寫生暨母親節慶祝活動記者會，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、縣議員曹嘉豪、劉惠娟、員林市代會主席賴東位、副主席張國良等人與會。
王惠美說，5月桐花雪，今年花季較早，八卦山山頭已陸續開花，員林市公所在藤山步道舉辦「好客員林，桐遊趣」健走寫生暨母親節慶祝活動，一兼二顧，特別將母親節活動挪到戶外，除可賞花，且有孝順兒女前來幫媽媽洗腳、擦手，全家一起來參加油桐花盛會，很難得把桐遊與母親節結合在一起，相信媽媽們的感受更不一樣。
王惠美說，彰化縣共有8條賞桐路線，也有公車接送，歡迎大家前來賞花，也歡迎大家多消費，該買、該吃的都要下手，刺激地方經濟發展。
游振雄說，桐花祭已連續舉辦12年，今年不僅5月8日早上7點有登山健行、藤山步道木棧道揭牌等活動，5月9日更結合慶祝母親節，將表揚46對模範母親，當日還有兒童寫生比賽。
游振雄說，去年縣府補助150萬元在步道設置LED路燈，讓大家不管傍晚或晚上都還可以登山，參山國家風景區管理處在停車場附近蓋一座5星級廁所，預計在6月份完工，讓民眾休閒更方便。
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