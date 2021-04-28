改善173所國小遊具 彰化挹注1.9億

彰化縣第一座由教育部及縣府共同合作建置、符合國家安全標準的創意共融式遊戲場，今天在社頭鄉朝興國小啟用，彰化縣長王惠美表示，她上任後教育處已執行2600多萬元改善各學校遊具，因獲教育部重視，中央再挹注1億6400萬元經費，共將改善173所國小遊具，希望能讓彰化縣校園遊具都安全化，讓小朋友能開心暢遊。

彰化縣政府協助朝興國小參與全國競爭型計畫，獲得教育部補助「建置特色遊戲場」專案經費約150萬元，縣府再加碼73萬元，共223萬元建置創意共融式遊戲場，今天舉辦落成啟用典禮，由王惠美、朝興國小校長蕭健治、社頭鄉長劉錦昌、社頭鄉代表會主席翁嘉壕等人與會觀禮。

王惠美說，她上任後，教育處就編列8000萬元要改善學校遊具，2019年起二年內已執行2600多萬元推動友善校園遊戲場改善計畫，因獲教育部重視，今年起到明年再接力補助1億6400萬元經費，共同改善彰化縣各國小遊戲設施。

王惠美說，朝興國小將遊戲場啟用典禮結合師生母親節慶祝活動，在母親節前送上大禮，要讓媽媽更安心，此次啟用的遊戲場是全縣校園中最新、最符合標準的遊戲場，未來也計畫要讓所有彰化縣校園遊具都將更安全化。

朝興國小特色遊戲場以「FUNNY」為主題，用共融式方法由師生一起討論，讓設施迎合小朋友的喜愛和需求，設置高空溜滑梯、鳥巢式盪鞦韆、遊戲沙坑、攀爬土丘、攀岩體驗、方格跳躍及觀景平台，展現「創新、體能、多樣、挑戰、安全」的風格，以符合不同年齡層學童的多樣需求，讓孩子們能夠快樂遊戲，平時也開放給社區孩子們遊玩。