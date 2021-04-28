蓋燃氣才評估燃煤退場 楊瓊瓔飆台中人委屈還不能求全

經濟部與台電公司積極推動在台中火力發電廠擴增2組燃氣發電機組，國民黨立委楊瓊瓔指出，經濟部不顧台中民意反彈，且在未通過台中市政府都市設計審議會議通過，就想強行發包。楊瓊瓔今質疑經濟部長王美花，經濟部既然掛保證供電沒問題，為何還要強行擴建中火燃氣機組？難道中部人的心聲與健康，這麼卑微的請求經濟部卻聽不到？！

楊瓊瓔說，中部民意「汰舊換新」的主張，不反對經濟部擴建中火2組燃氣機組，但應同步拆除4部老舊燃煤機，否則未來12部機組火力全開，是把台中人當塑膠？不過，王美花說，先蓋好燃氣，才能評估燃煤什麼時候才要退，讓楊瓊瓔氣炸。

「供電無虞還硬要中火擴建！」楊瓊瓔表示，王美花部長說供電無虞，蔡英文總統也一再保證台灣不缺電，實在不能接受經濟部與台電一再將台中火力發電廠的兩部燃氣機組恐延遲上線運作的缺電風險，推給台中市政府都市審議卡關、轉給台中市民承受後果。

楊瓊瓔提到，台中市民與地方代表都表示中火要汰舊換新、增燃氣減燃煤，何況2部燃氣機組的發電量超過4部燃煤機組的，既然從科學統計資料都可以計算得出發電量數字，如此卑微的要求卻一再被忽視，王美花甚至還回應要先等燃氣機組運作後才能評估燃煤機組能否拆除，怒批未來如果經濟部說要增加用電量而將10部老舊燃煤機組火力全開，中央的承諾將立即跳票，因為老舊燃煤機組拆除，才能真正落實「增氣減煤」。