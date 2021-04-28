台中市外送平台服務產業工會成立 盼外送員權益被看見

Foodpanda今年3月起於台中、彰化、南投等地區宣布新制，片面調降薪資，近百名外送員3月12日首度串聯發起不合作運動，UberEats也於4月12日在全國實施砍薪新制，影響外送員生計，外送員及餐飲業者今日成立台中市外送平台服務產業工會，首日已有百人參加，期盼今年底前可達到10000名會員。

台中市外送平台服務產業工會在台中直轄市總工會輔導下今日成立，台中直轄市總工會理事長花錦忠表示，外送產業從餐飲，近年擴大到雜貨訂購，與大家生活息息相關，外送員與餐飲工作者的權益必須被看見。

台中市外送平台服務產業工會籌備會主任委員李建明說，外送平台無限制壓榨餐廳，同時降低外送員收入，如此壓榨、剝削整個產業的從業人員，對外送產業的前景極為不利，呼籲參考計程車業的機制制定外送產業專法，將餐廳抽成上限及外送員每趟收入的下限均納入政府管制，由工會與業者以公平公開的協商機制議定後，報政府主管機關核定，方能有效根除紛擾。

籌備委員黃俊維表示，原本只是平凡的勞工，因緣際會踏上外送產業，看到許多夥伴充滿希望與热忱，為了家庭、為了夢想，每天努力不懈工作著，然而現在外送平台制度說變就變，許多夥伴不知所措，籌組工會就是要透過工會的力量，讓平台、政府聽到他們的聲音，促使政府制定專法，替平台上所有從業人員爭取應有的權益與保障。

外送餐廳也承受外送平台的不平等合約，蕭姓餐飲業者說，外送平台抽取高額平台費用之外，還強迫外送餐廳必須配合接受利用平台訂餐的外帶自取服務，導致原本應屬於餐廳自有的客源，被外送平台以不合理的優惠價格吸引下，形成自己被平台搶生意的窘境，希望取消平台訂餐的外帶自取服務。

蘇姓外送員說，平台片面調降薪資，讓他們收入減少，職災率暴增，加入公會凝聚外送員的共識，希望有個訴求窗口，與平台對抗，進而由政府建立機制改善。