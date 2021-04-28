快訊

機師染疫風暴延燒！華航居檢採「一人一戶」 五月起將分組居家辦公

台南累積雨量少得可憐！全台雨最多的地方在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市外送平台服務產業工會成立 盼外送員權益被看見

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市外送平台服務產業工會今日成立。記者余采瀅／攝影
台中市外送平台服務產業工會今日成立。記者余采瀅／攝影

Foodpanda今年3月起於台中、彰化、南投等地區宣布新制，片面調降薪資，近百名外送員3月12日首度串聯發起不合作運動，UberEats也於4月12日在全國實施砍薪新制，影響外送員生計，外送員及餐飲業者今日成立台中市外送平台服務產業工會，首日已有百人參加，期盼今年底前可達到10000名會員。

台中市外送平台服務產業工會在台中直轄市總工會輔導下今日成立，台中直轄市總工會理事長花錦忠表示，外送產業從餐飲，近年擴大到雜貨訂購，與大家生活息息相關，外送員與餐飲工作者的權益必須被看見。

台中市外送平台服務產業工會籌備會主任委員李建明說，外送平台無限制壓榨餐廳，同時降低外送員收入，如此壓榨、剝削整個產業的從業人員，對外送產業的前景極為不利，呼籲參考計程車業的機制制定外送產業專法，將餐廳抽成上限及外送員每趟收入的下限均納入政府管制，由工會與業者以公平公開的協商機制議定後，報政府主管機關核定，方能有效根除紛擾。

籌備委員黃俊維表示，原本只是平凡的勞工，因緣際會踏上外送產業，看到許多夥伴充滿希望與热忱，為了家庭、為了夢想，每天努力不懈工作著，然而現在外送平台制度說變就變，許多夥伴不知所措，籌組工會就是要透過工會的力量，讓平台、政府聽到他們的聲音，促使政府制定專法，替平台上所有從業人員爭取應有的權益與保障。

外送餐廳也承受外送平台的不平等合約，蕭姓餐飲業者說，外送平台抽取高額平台費用之外，還強迫外送餐廳必須配合接受利用平台訂餐的外帶自取服務，導致原本應屬於餐廳自有的客源，被外送平台以不合理的優惠價格吸引下，形成自己被平台搶生意的窘境，希望取消平台訂餐的外帶自取服務。

蘇姓外送員說，平台片面調降薪資，讓他們收入減少，職災率暴增，加入公會凝聚外送員的共識，希望有個訴求窗口，與平台對抗，進而由政府建立機制改善。

外送員 台中市 薪資

延伸閱讀

達美樂打了沒？德州達美樂出動無人外送車幫你送披薩！

外送員拒送上樓堅持顧客下樓拿餐 否則「我就自己吃掉」

點外送奶茶「放玄關」變「掛門把」 門一開地毯全毀她傻眼

這3間大學最愛點外送！平台公開訂餐數據 他苦笑：邊緣沒人權

相關新聞

台中運水車馬路邊排掉一車水？ 水公司解釋原因

有人拍到一輛自來水公司的水車竟上午就在大街上把白花花的水就這樣排掉，並猜這是「為了制造民眾領水的假數據」，水公司今發出新...

蓋燃氣才評估燃煤退場 楊瓊瓔飆台中人委屈還不能求全

經濟部與台電公司積極推動在台中火力發電廠擴增2組燃氣發電機組，國民黨立委楊瓊瓔指出，經濟部不顧台中民意反彈，且在未通過台...

台中市外送平台服務產業工會成立 盼外送員權益被看見

Foodpanda今年3月起於台中、彰化、南投等地區宣布新制，片面調降薪資，近百名外送員3月12日首度串聯發起不合作運動...

中市用力推雙語教育 議員：融入領域須完善師資培訓

台中市議會今進行市府「推動雙語教育策略與成效」專案報告，議員王立任指出，雙語教學師資程度落差大，教育局預計在110學年度...

中市美樂地計畫滿意度九成 藍綠批公民未參與不好玩

台中市 府民調，「美樂地計畫」滿意度近九成。市議會今進行專案報告，藍綠議員看法兩極，但都希望不忘傾聽民意，讓家長與兒童與...

台中偏鄉難覓英語外師聘請困難 中市：今年決進用10位

台中市議會今天進行專案報告，議員施志昌針對偏鄉聘請英語外師困難，提出兩點原因，第一，偏鄉學校學生少教師員額少，第二，生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。