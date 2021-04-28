中市用力推雙語教育 議員：融入領域須完善師資培訓

台中市議會今進行市府「推動雙語教育策略與成效」專案報告，議員王立任指出，雙語教學師資程度落差大，教育局預計在110學年度從51校增加102所，不能只重量不重質，應先規範教師完成研習、通過英文檢定再推動雙語教學。

王立任議員指出，雙語教育是為配合2030雙語國家政策，邁向「厚植國人英語力」與「提升國家競爭力」兩大政策目標，以強化學生在生活中應用英語的能力及未來的職場競爭力，讓學生將來可以從台灣走向世界。

王立任表示，教育局並未規定教師須先完成雙語課程研習才能開始教學。另雙語教學教英語能力不一，台中市109學年度推動雙語教學計畫，有51所學校，參與有246名教師，其中56人、占22.8%具初階英語能力，另141人、占57.3%，超過一半沒有參加英語檢定。王立任要求教育局整體規劃雙語師資研習課程、師資英語檢定，不要為了追求快速增加雙語學校數量而犧牲雙語教學品質。

議員邱素希望納入幼兒園、國小、國中與高中，全面促進老師全英語授課能力，希望孩子都有機會接觸外師，培養學生英文興趣。

國民黨議員吳瓊華指出，烏日、大肚、龍井目前僅8名外師，希望繼續增聘，透過中小學共聘外師創新英語生活情境化教學，並協同中師提升英語適性化教學，利用數位及個別化學習策略建立學生基本說聽英語能力，從生活中學習語言，進而發展學生自主學習與終身學習英語文的能力與習慣，培養未來的職場競爭力。

教育局長楊振昇表示，教育部正研議幼兒園可教英文，但仍屬於研議階段；過去學校英語教學過度重視「寫」，現階段希望培養孩子願「講」敢「講」，不要怕英文、放棄英文。