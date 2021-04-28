台中運水車馬路邊排掉一車水？ 水公司解釋原因

有人拍到一輛自來水公司的水車竟上午就在大街上把白花花的水就這樣排掉，並猜這是「為了制造民眾領水的假數據」，水公司今發出新聞稿說，那是因為水車在西屯八張犁淨水廠取水時，淨水廠本身有工程在施工，水車司機到了福星公園要替供水站補水時，發現水質不佳，為避免影響民眾用水安全，才就這樣排掉，以便空車後能趕緊再載水來補。

台灣自來水公司第四區管理處副處長林義雄說，水車司機的確做的不對，因為即使發現水質不佳，應趕緊向上回報，由公司另派水車支援補水，這台車仍應把原本濁度過高、水質不佳的水載回淨水廠，由淨水廠再做處理，不該就這樣排掉。如果因為發現水質不佳而就此排掉，對水資源而言，也是一種浪費，尤其現在還是在乾旱期間。

拍到排水畫面的市民把影像貼上臉書，還說聽到「隨車人員：大庭廣眾之下耶，這樣好嗎？司機：阿都已經漏半桶了啊！」的對話，並也猜「可以推測並非第一次這樣幹....在停水時期還這樣浪費寶貴的水資源，就只為了假數據，營造出民眾踴躍取水的假像，真的是極為誇張」。

但林義雄也強調，水公司為滿足民眾取水需求，降低分區供水期間民眾之不便，傾全力執行水車載水送水作業，絕無製造民眾取水假象情事。