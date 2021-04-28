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水保局活化農塘補助設蓄水池 乾旱期小兵立大功

中央社 / 南投縣28日電

農委會水土保持局近年補助設置蓄水池1094座，增加蓄水量約5.3萬立方公尺，並活化130座農塘，提供蓄水、滯洪79.5萬立方公尺，乾旱期更凸顯挹注小區域農業用水重要功能。

水土保持局指出，台灣省政府農林廳山地農牧局為前身，民國50年4月11日成立，致力推動水土保持；現今業務更擴及智慧防災、農村再生、國際交流等面向。今年屆滿60年，水保局5月1日、5月2日將在中興新村親情公園舉辦「水土保持60週年感恩祭」。

水保局今天對外宣傳感恩祭，水保局長李鎮洋表示，感謝60年來所有水土保持相關從業人員努力與付出，未來持續深耕推廣水土保持與防災教育，促使台灣農村成長茁壯及建構安全永續山坡地環境，並將土石流防災及農地水土保持等成果經驗向外輸出到更多國家。

李鎮洋指出，感恩祭活動現場將設農村好物與永續文創商品市集、永續工作體驗等攤位，現場也有水土保持局設置攤位展示業務成果與宣導教具，並規劃趣味遊戲讓民眾認識水土保持知識，也邀金牌農村社區表演團體、歌手曹雅雯等人演出，歡迎民眾共襄盛舉。

水土保持局表示，活化農塘，乾旱時期不僅能蓄水灌溉，雨季時也具滯洪功能，水保局從民國107年到109年活化農塘130座，提供蓄水及滯洪79.5萬立方公尺、可灌溉面積743公頃；同時期補助設蓄水池1094座，增加蓄水量約5.3萬立方公尺。

活化農塘、推廣農地水土保持能提升水源涵養效益、改善水質、增加水量，李鎮洋今天指出，農塘、保育及灌溉用蓄水池申請案每年成長，由於能實質幫助農民，將積極向上級單位爭取經費，並與農委會農田水利署合作搭配，持續推動設置農塘、蓄水池。

水保局 農委會 農地

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