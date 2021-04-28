中市美樂地計畫滿意度九成 藍綠批公民未參與不好玩

台中市 府民調，「美樂地計畫」滿意度近九成。市議會今進行專案報告，藍綠議員看法兩極，但都希望不忘傾聽民意，讓家長與兒童與公民發聲，別讓公聽會流於形式，大人做出孩子不喜歡的遊具。台中市長盧秀燕表示，美樂地計畫很受歡迎，不少議員也要求地方要有這項建設，市府針對所提問題會蒐集改進。

根據建設局統計，台中市公園附設兒童遊戲場共561處，到去年為止，完成備查的已290處，備查率52%，今年預計還可以改善281處，預計明年年初，全台中市公園附設兒童遊戲場就可以全數備查，比中央規定的112年期限提前一年達標。國民黨團也表示，美樂地改善成果，有目共睹，多個社區公園成為打卡熱點。

國民黨議員羅廷瑋、張彥彤等人指出，台中做不出好玩特色共融遊戲場的原因是拚合格率、拚合格數。建設局的目標是在今年完成全市公園遊戲區的安全規範符合中央規定，導致每座遊戲場的經費有限，他建議「集中預算、一區一特色」希望市府能採納，打造真正符合市民期待的特色共融公園。

議員張廖乃綸說，備查率雖然很高，進度也比中央規定超前，但礙於條例限制，很多遊戲設施的設計變得綁手綁腳，很多家長抱怨改善後的公園很不好玩，一些沿用前朝的磨石子溜滑梯，也被孩子嫌棄，部分共融公園看起來很漂亮、很適合打卡拍照，卻提不起孩子的興趣。

議員楊正中說，近期收到許多民眾的回饋卻是「改造後的公園不好玩、還很落漆！」甚至在台中市家長評比的「最廢公園」中，西屯區就有四座公園榜上有名，分別為西大墩公園、世斌公園、何厝公園以及青海公園。另民眾還反映青海、大弘、福林和三信都是2019經美樂地計畫所改善，實際上卻差很大；溜滑梯變得又短又矮，還有遊具曝曬在太陽底下，這些都造成市民降低使用的意願。

議員黃馨慧說，市府改善全市561處公園附設遊戲場安全設施，但缺乏植栽、林蔭降溫，更新遊具要有公園整體規劃，避免「重量不重質！」去年盛夏溫度逾35度的有170天，鞦韆、滑溜梯或沙坑，因不透水鋪面，水泥和塑膠，表面溫度達40-50度，市府官員敢讓自己的孩子使用嗎？

黃健豪指出，辦理「好玩公園」遊具評比，公私協力、公民參與，打造台中美樂地，安全重要，好玩也很重要。

民進黨議員陳淑華議說，根據台中遊戲場許願池公民團體評比，市府在公園規劃設計時溝通不足，未來應加強跟在地居民、公民團體、地方代表的全盤性溝通，納入使用者經驗。不能想到哪裡做到哪裡，花大錢，卻做成另一種罐頭公園。

曾朝榮等議員用打油詩形容「台中美樂地，兒童不滿意，公園單調無趣，遊具千篇一律」他建議市府應兼顧一般兒童、身障者與老人的使用權益。