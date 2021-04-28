台中偏鄉難覓英語外師聘請困難 中市：今年決進用10位

台中市議會今天進行專案報告，議員施志昌針對偏鄉聘請英語外師困難，提出兩點原因，第一，偏鄉學校學生少教師員額少，第二，生活環境吸引教師困難，導致如大甲大安外埔等偏鄉找不到英語外師，他希望教育局能努力解決。中市教育局長楊振昇表示，去年底甲安埔僅一名外師，今年會努力增聘到10位。

施志昌表示，前天立法院教育及文化委員會所舉行的「雙語課程列入國民教育法、高級中等教育法政策評估」公聽會上，全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁就說，台灣的國中生，偏鄉學生成績從106學年到108學年，已連續3年超過五成未達基礎等級（B），施志昌希望教育局能拿出方式補救。

教育局長楊振昇表示，近年有努力在推動多元的英語體驗課程與外國學校交流的模式，讓學生能夠在不同的環境中自然的學習英文。

施志昌指出，第一，因為員額問題，一所偏鄉小學校因學生數量少能請的教師員額很有限，如果要再聘請外師，還要跟其他學校共同聘請一位。第二，員額的問題解決了，又有許多外師因生活便利性，不願意到偏鄉。

他詢問，甲安埔現在到底有多少外師？今年開始是否能增聘？楊振昇說，107至108年甲安埔外師數量零，預計今年將新增至10位外師，接洽中。預計任教學校有，大甲區的大甲國中、日南國中、大安國中、日南國小、西岐國小、華龍國小、文武國小、德化國小、東明國小、東陽國小、安定國小、海墘國小、三光國小、大安國小、永安國小、外埔區、外埔國中、外埔國小、馬鳴國小與鐵山國小。