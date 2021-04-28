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超強先民智慧 南投國姓北圳灌溉系統維持農灌80年不斷
旱象持續低迷，南投縣國姓鄉北港溪水量仍豐沛，當地北圳灌溉系統屹立80年，維持當地正常農灌機能，水橋與水車也是地方重要的觀光資源，近期從全日供水轉實施「供一休一」輪灌，竟是為了對外伸援，支應下游草屯、霧峰等地稻作。
南投縣北港溪源自仁愛鄉，為烏溪主流的上游，也是國姓鄉北港村重要的農業灌溉水源，日治時期更當地興設完成北圳灌溉系統，架水橋、建水車引水灌溉農田，屹立當地已逾80年，至今仍川流不息，就算今年旱情嚴峻仍維持正常農灌機能。
只不過，原本是全日供給農業水源的北港村近期卻轉為「供一休一」輪灌，農民表示，不是因為當地水不夠用，而是下游草屯、霧峰等地稻作正值抽穗期，很需要用水，在北港溪水源充足狀況下，對外伸援支應其他灌區，是北圳最可貴之處。
國姓公所則表示，早年沒電力時，當地就透過架水橋、建水車來引水灌溉果樹、農作，因此有不少水車，北港村更有「水車的故鄉」之稱，北圳灌溉系統也在該村內，而其系統中，橫跨五棚坑溪的拱型水橋造型典雅，水車原理則見先民智慧。
而目前北圳上的巨大水車仍正常運作，每扇水車葉片設有小水桶汲水，到低點將北港溪水舀起來，之後順著水車上下且不停轉動，把水倒入集水箱，再引到地勢較高的農田灌溉，過程中無須用電，不僅具農灌功能，現在也是重要的觀光資源。
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