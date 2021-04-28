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南投縣今年腸病毒就診上升 籲洗手五步驟：濕搓沖捧擦
天氣漸漸炎熱，即將進入腸病毒流行期，衛生單位提醒民眾，腸病毒對幼童的傳染性極強，尤其腸病毒感染併發重症的兒童多為3歲以下幼兒，因此建議預防腸病毒最佳方法，就是養成良好個人衛生習慣，正確採取「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。
南投縣衛生局表示，依據疾病管制署腸病毒疾病監測資料，截至今年4月18日止，全縣今年1至4月腸病毒門急診就診968人次，重症通報案件數雖為零，但相較去年1至4月門急診就診人次634人次提昇52.7%，顯示腸病毒疫情有上升情形。
衛生人員指出，近來由於天氣逐漸炎熱，加上民眾防疫清潔略為放鬆，呼籲學校做好校園內消毒、勤洗手外，更建議同學下課後，還是要先洗手再回家，可避免將病菌帶回家中，提醒民眾在「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等時機，應落實正確洗手口訣「濕、搓、沖、捧、擦」。
未來若幼童經醫師診斷疑似感染腸病毒時，最好讓病童在家好好休息至少一星期，避免傳染給他人，並注意觀察是否出現腸病毒感染併發重症的病徵，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（類似受到驚嚇全身肌肉收縮動作）、持續嘔吐、持續發燒等症狀，應儘速送至大醫院治療。其他防疫相關問題可撥打衛生局防疫專線049-2220904洽詢。
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